Госдума одобрила закон о продаже невозвратных билетов на поезда

По словам авторов инициативы, ее принятие позволит снизить железнодорожные тарифы.

Принятие законопроекта о невозвратных билетах растянулось почти на три года, но сегодня Госдума наконец одобрила документ в финальном третьем чтении. Соответствующие изменения будут внесены в Устав железнодорожного транспорта.

В пояснительной записке к закону говорится, что от применения новых тарифов выиграют прежде всего пассажиры, поскольку невозвратные билеты всегда дешевле обычных. Ранее в РЖД заявляли, что готовы снизить цены на такой тип билетов на 10-20 процентов.

Впрочем, в некоторых случаях билеты все же можно будет вернуть. Речь идет о внезапных болезнях и травмах пассажира или члена его семьи, с которым он путешествует. В случае отмены или задержки поезда также можно будет рассчитывать на компенсацию стоимости билета. Продажа невозвратных билетов на авиарейсы в России разрешена еще с 2014 года.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с начала 2019 года.