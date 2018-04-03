Госдума одобрила закон о продаже невозвратных билетов на поезда
По словам авторов инициативы, ее принятие позволит снизить железнодорожные тарифы.
Принятие законопроекта о невозвратных билетах растянулось почти на три года, но сегодня Госдума наконец одобрила документ в финальном третьем чтении. Соответствующие изменения будут внесены в Устав железнодорожного транспорта.
В пояснительной записке к закону говорится, что от применения новых тарифов выиграют прежде всего пассажиры, поскольку невозвратные билеты всегда дешевле обычных. Ранее в РЖД заявляли, что готовы снизить цены на такой тип билетов на 10-20 процентов.
Впрочем, в некоторых случаях билеты все же можно будет вернуть. Речь идет о внезапных болезнях и травмах пассажира или члена его семьи, с которым он путешествует. В случае отмены или задержки поезда также можно будет рассчитывать на компенсацию стоимости билета. Продажа невозвратных билетов на авиарейсы в России разрешена еще с 2014 года.
В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с начала 2019 года.
Комментарии5
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alo0000 03 апреля 2018 | 19:05
Зачем? 18 марта вся страна уже купила один невозвратный билет на всех.
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:06
- Как живёт народ?
- Народ живёт хорошо..
- А давайте народу что-нибудь ещё хорошее сделаем..
- Дайте им валежник. Пусть жуют..
- Валежник - это не жевать..
- Да? Ну всё равно надо чем-то рты заткнуть..
- Ты куда?
- За валежником..
- Храни Господь, нашу Госдуму.
kottigr1 03 апреля 2018 | 19:07
В пояснительной записке к закону говорится, что от применения новых тарифов выиграют прежде всего пассажиры, поскольку невозвратные билеты всегда дешевле обычных.
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В принципе билеты на не приходящие поезда до сего дня были вообще бесплатными..
Интересно.. С РЖД теперь будут брать какие-то налоги за организацию азартных игр ?
Вот ведь повезло россиянам ! Теперь они на свои деньги будут участвовать в лотерее "Придет ? Не придет ?"..
stebinmaku 03 апреля 2018 | 19:22
Смысл анекдота "Обманул РЖД: купил билет и не поехал" приобретает конкретный смысл..
jetsam 03 апреля 2018 | 19:28
@поскольку невозвратные билеты всегда дешевле обычных.@
ой ли?
обычно, в недоразвитых странах, после падения цен на нефть падает цена на бензин.
однако, в россии _любое_ изменение цены на нефть, всегда ведет к росту цены на бензин...
** Лёгким движением руки брюки превращаются… Брюки превращаются… Превращаются брюки… В элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. (с)Бриллиантовая рука.