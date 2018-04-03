Эксперты британской военной лаборатории подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок»

Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство лаборатории. При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов. Он уточнил, что при производстве отравляющего вещества использовались крайне сложные методы, применять которые можно только на государственном уровне. Руководитель лаборатории добавил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.