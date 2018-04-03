Эксперты британской военной лаборатории подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок»
Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство лаборатории. При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов. Он уточнил, что при производстве отравляющего вещества использовались крайне сложные методы, применять которые можно только на государственном уровне. Руководитель лаборатории добавил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно.
Британские власти считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.
Комментарии76
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evgolius7 03 апреля 2018 | 19:04
Ученые РАЕН установили, что яд "Новичок" производился в Кембриджском университете начиная с XIII века.
В частности, препарат использовала Мария Стюарт для отравления Ивана Грозного.
zularin12 03 апреля 2018 | 19:05
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма :
Вся эта история со Скрипалём не случайна. Всего четыре года назад, как раз перед сочинской Олимпиадой, США и Европа свергли законную власть Украины. В результате Крым, где проживает большое количество русских, принял на референдуме решение о присоединении к России. На этот раз футбольный Чемпионат мира вот-вот состоится в России. Британия устроила инцидент с «Новичком» и отношения Западной Европы и России резко ухудшились.
Инцидент все еще расследуется. Почему же премьер-министр (Тереза Мэй) обрушилась с критикой на Путина? Да потому что в этом и заключалась сама цель. У России не было мотивов убивать Скрипаля.
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:09
zularin12:
Новый секретный газ - "говничок".
Пока на своих тренируемся. Скоро и Европа почует.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 19:26
evgolius7: член рисованный сотрёшься.
duch_nic 03 апреля 2018 | 19:32
//Руководитель лаборатории добавил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно.//
Зато противоядие почему-то известно в мелкобритании.
Спалились Мэй с Джонсоном. И полными идиотами сейчас выглядят страны, которые высылали наших дипломатов.
doc9_vikt 03 апреля 2018 | 19:34
При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено.
***************************************
Что на ЭХе наступил траур?
duch_nic 03 апреля 2018 | 20:08
doc9_vikt: Пока растерянность. До хомок сразу не доходит.
prorab1 03 апреля 2018 | 19:33
evgolius7: Вот вам и хайл лайкли. Спецы-химики из Британии не подтвердили что отрава из России. Ждем признания , что это и не Новичек .
nikvol 03 апреля 2018 | 19:38
evgolius7: Скоро и Европа почует
===============================
Точно. Пустим NOVICHOK в каждый европейский дом по "Северному потоку".
idshoohov 03 апреля 2018 | 19:13
zularin12: "У России не было мотивов убивать Скрипаля."
У России не было, а кэгэбистов была. Они считают, что предателей надо убивать.
midnightblues 03 апреля 2018 | 19:17
idshoohov: Только расплачиваются рассейские простофили
Да и к тому же среди современных работников спецслужб за рубежом полно сливающих информацию
Если так действовать-никого не останется
neprostotak 03 апреля 2018 | 19:18
Прикольно как под каждой новостью о Скрипале, Лахтенские тролли свои пуканы надрывают!
Точно также они вопили после сбития МН-17. Задача куратором поставлена и должна быть отработана, вот только это аж никак не повлияет на очередное опущение РФ, теперь уже нижу уровня КНДР по степени доверия!
zumerxxx 03 апреля 2018 | 19:34
neprostotak: И это говорит пригоженская прокладка ?
minherts 03 апреля 2018 | 19:49
neprostotak: Так они пердаки свои рвут не для заграницы а для своих скрепных ватников. Чтобы скрепы глубже в зад входили.
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:19
Борис Джонсон насчитал 24 ложных версии Москвы в деле Скрипаля.
Сергей Лавров решил набросить ещё несколько.
telaviv001 03 апреля 2018 | 19:19
idshoohov: Будьте осторожны.
zabava 03 апреля 2018 | 19:34
idshoohov: Исполнительный директор даун в Портон Даун, для таких и ответил, что предателей надо убивать. Только надо чаще и надёжнее, тогда их будет меньше и Трапм много денег сэкономит, это его цель - хорошая сделка.
drgonish 03 апреля 2018 | 19:40
idshoohov: [а кэгэбистов была. Они считают, что предателей надо убивать.
Тогда бы он умер еще а российской тюрьме от сердечной недостаточности, а не тогда, когда Скрипаль был вызван в Вашингтон по делу о вмешательстве Англии в выборы в США.
]
nikvol 03 апреля 2018 | 19:40
idshoohov: У России не было, а кэгэбистов была. Они считают, что предателей надо убивать
=============================
И не только они. И совершенно правильно считают. Только считать и убивать - не одно и то же.
sim202_ 03 апреля 2018 | 19:16
zularin12:
Топорная работа.
Даже вата не поверит.
Незачет.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:16
zularin12: @Да потому что в этом и заключалась сама цель.@
ДЫК КАКАЯ ЦЕЛЬ???? 8 строк, начал с японии, не томи - какая цель-то??????
* не знаю, как у россии. а у меня точно зреет мотив дать по голове тягомотине...
evgeniy6312 03 апреля 2018 | 19:20
jetsam: Не тупи.
zumerxxx 03 апреля 2018 | 19:30
zularin12: Что вы нюхали? Неужели Аргентинский кокс.
masterflex 03 апреля 2018 | 19:34
zularin12: А министру сообщили что он сказал ?
minherts 03 апреля 2018 | 19:47
zularin12: А это точно Юкио Хатояма сказал? Это в методичке так написано? Я Хатояму спрашивал он ничего не знает о том что это он говорил. Врет наверное сволочь.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:13
evgolius7: согласно мединскому и.грозный умер от переутомления сострадания к тяжелой ноше европейского крестьянства...
но, да, стюарты травили и до и после... отсюда и пошло "плач ярославны" - ярославна оплакивала евроценности...
timwlad68 03 апреля 2018 | 19:29
evgolius7: evgolius7: Ученые РАЕН установили, что яд "Новичок" производился в Кембриджском университете начиная с XIII века.
В частности, препарат использовала Мария Стюарт для отравления Ивана Грозного.
---------------------
Да неее. Мария Стюарт применяла яды под кодовым названием "Новичок 2",так как яды под кодовым названием "Новичок" применяла Екатерина Медичи.
Всё дело в том с этим ядом,что всё регулируется религиозными раввинами которые конкурируют за пас тву не признавая крещение принятое другим раввином.
Ротшильды сцепились с Исламом и Лондон стал криминальной столицей,а Израиль страной посредником между криминальными сделками.
vulgaris_liberal 03 апреля 2018 | 19:35
evgolius7: Все больше борцов с режимом становятся жертвами газа "дурачок" :)
evgolius7 03 апреля 2018 | 19:42
vulgaris_liberal:
Всё больше те кто облизывает зад большим патриотам, становиятся жертвами газа "говничок....
ivar1964 03 апреля 2018 | 19:42
evgolius7: За то, что он предпочел ей Елизавету? Какая стерва!
ivfn 03 апреля 2018 | 19:06
Эксперты не знают ,а власти в том числе Мэй знают. Однако
idshoohov 03 апреля 2018 | 19:21
ivfn: Этим и таким экспертам для того, чтобы определить производителя, надо иметь образцы вещества от разных производителей. А у них вообще никаких образцов, кроме этого "новичка", не было.
А власти определили не мтолько производителя, сколько применителя отравляющего вещества. Для этого образцы не нужны. Нужны причины прменения. А причина одна у кэгэбистов - уюить предателя.
polba 03 апреля 2018 | 19:33
idshoohov: Не проще было его просто прирезать при ограблении?
socialism 03 апреля 2018 | 19:36
idshoohov: У тебя мозги есть? тогда включи их. Нет и не найдено никаких доказательств вины России. И само отравляющее вещество какое-то безобидное - никого не убило. Скрипали деньги не поделили от продажи дома. Вот самая правдоподобная версия.
aviator69 03 апреля 2018 | 19:44
ivfn: Эксперты- химики знают, что это новичок, а Мей знает, что он Российский от разведки. Ну или от шпионов.
minherts 03 апреля 2018 | 19:54
ivfn: А зачем им это знать? Они устанавливают чем, а как и кто это вопросы к спецслужбам. Новичек разработан и производился только в РФ. И НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА ЕГО НЕТ.
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 19:06
При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено.
А как дышали, как дышали!
alexandr_l 03 апреля 2018 | 19:13
sveklotron_7: Какая новость - почти как откровения диспетчера Карлоса и капитана Волошина.
Что Вы всполошились, 12-рублевые ? Подождите, почитайте пока вчерашний NYT
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 19:59
alexandr_l: Да? А прошлогоднего борща не похавать? Ешьте сами, не поперхнитесь.
protiv777 03 апреля 2018 | 19:07
"Руководитель лаборатории добавил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно" О как. А что ж тогда Скрипали не отправились на тот свет?
И что там с гречкой из России? Голодаете, в Англии нет гречи, совсем нет?
minherts 03 апреля 2018 | 19:58
protiv777: Медицина у них работает хорошо. Даже Аман Тулеев недавно лечился в Германии. В Норд Осте применялся неизвестный газ ВОЕННЫЕ НЕ ДАЛИ ПРОТИВОЯДИЕ спасателям. Ничо не напоминает? Многие не выжили. Это Россия детка. Чо не смеешся? Не смешно?
naivnyk 03 апреля 2018 | 19:09
В принципе ничего удивительного и это ничего не изменит. Решение, что это Россия уже принято, больше ничего и не будет. НЕ ЖДИТЕ ИЗВИНЕНИЙ ))
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 19:32
naivnyk: Раша пошла по пути Союза и уже этого не остановишь, будет двигаться до распада
jetsam 03 апреля 2018 | 19:10
сначала на Эхо новость подали как "половина наших торговцев - мошенники".
затем, прочитав первоисточник - как "половина наших торговцев - честные люди".
оригинал перепечатки https://www.novayagazeta.ru/news/2018/04/03/140707-britanskaya-laboratoriya-ne-ustanovila-proishozhdenie-yada-novichok-kotorym-otravili-skripaley
оригинал https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
* кому надо - прочтут.
zifirya77 03 апреля 2018 | 19:11
Ну нешмагла я, не шмагла...
sadda 03 апреля 2018 | 19:12
Эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом «Новичок». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство лаборатории. При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов.
polba 03 апреля 2018 | 19:18
sadda: Действительно. Зачем давать экспертам такие задачи? Вдруг определят чего, а с официальной версией не совпадёт?
prorab1 03 апреля 2018 | 19:35
polba: Я думаю , эти эксперты и так знают откуда это вещество. Ведь сами и делали.
polba 03 апреля 2018 | 20:02
prorab1: Злые языки, поговаривают, что это боевое нервно-паралитическое ОВ наверняка эс-с-стоннс-с-ского происхождения... Иначе никак не объяснить того, что он начал действовать спустя три часа...
telaviv001 03 апреля 2018 | 19:13
Как обычно ЭМ немного говорит неправду. Исполнительный директор Портон Даун сказал: "Scientists have not been able to prove nerve agent was made in Russia". В переводе: Ученые не смогли доказать, что вещество было произведено в России.
naivnyk 03 апреля 2018 | 19:17
telaviv001: Это не важно! Врач сказал в морг, значит в морг! ))
telaviv001 03 апреля 2018 | 19:26
naivnyk: :) это понятно, все дело в том, что Тереза буквально на следующий день сослалась на экспертов Портон-Дауна. Кто-то врет. Скорее всего Венедиктов и Песков. Сели 1 го апреля виски пить, приготовили шутку, устали и не успели напечатать ее как первоапрельскую шутку.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:21
telaviv001:
ну вы уж полностью цитируйте +++
Scientists have not been able to prove nerve agent was made in Russia"
и, особенно, пожалуйста, переведите вот это
===
Mr Aitkenhead added: "It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured."
===
----------------, but it is not our job to say where it was manufactured. ---------------
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 19:27
jetsam: А чья это job? Старухи Мей и долбика с мочалкой на голове?
jetsam 03 апреля 2018 | 19:30
sveklotron_7: вам шашечки или ехать?
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 19:57
jetsam: Смотря куда. Это такси похоже едет в дурдом.
denny_spb 03 апреля 2018 | 19:33
sveklotron_7: Тут все просто. Установить к какому классу относиться действующее вещество, сравнительно легко. Можно по формулам из книги. А вот для определения производителя надо знать детали технологического процесса и иметь реальные образцы для сравнения.
prorab1 03 апреля 2018 | 19:37
sveklotron_7: И еще одно интересно. Сказали что антидота к веществу нет. Что это за оружие , если все живы?
hrzn877 03 апреля 2018 | 19:25
telaviv001: Я внимательно неоднократно перечитал заметку Sky News, и там не было никакого упоминания о России директором лаборатории. Зачем Вы врёте? Врёте нагло, глядя в глаза. Сыылку, пожалуйста.
telaviv001 03 апреля 2018 | 19:33
hrzn877: Успокойтесь, и не надо плеваться, на мне чистый костюм. Посмотрите Sky News интервью идет как Breaking News. Новость дублируется в новостной ленте.
hrzn877 03 апреля 2018 | 19:57
telaviv001: Данное интервью присутствует также в печатном виде, и там нет никакого упоминания о России. С другой стороны, там упоминается, что по совокупности фактов из других источников существующая версия (о российском следе) наиболее вероятна. С чем я также согласен, никому другому этого не нужно было. Версия о дискредитации России не выдерживает никакой критики - Россия дискредитировала себя уже давно, со всех сторон, ни о каком уважении с любой стороны не может быть и речи.
yakutt86 03 апреля 2018 | 19:14
Лондон очушал.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 19:15
Да всё они смогли установить, только страна оказалась не та, что нужно....
leomosk16 03 апреля 2018 | 19:15
/////При этом, где именно произведено вещество, использованное при покушении на бывшего полковника ГРУ, не установлено. Глава лаборатории Гарри Эйткенхед сказал, что это и не входило в задачи экспертов...////
Цинично лживая хабалка-истеричка Тереза Мэй,уже на второй день после того как ее спецслужбы устроили провокацию с отравлением Скрипалей, нагло звездела, что яд был произведен в России, а не в лаборатории по разработке боевых отбавляющих веществ в Портон Дауне, расположенном в 10 милях от места отравления...((((
И об этом, про Россию, якобы, ей сказали ее эксперты-химики....
Это же надо же такой нацисткой-русофобкой быть.... Хуже, блин, Гитлера прямо....(((
polba 03 апреля 2018 | 19:16
А о чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе они не поведали?
Странно.
pravdatut 03 апреля 2018 | 19:17
Молодцы. Постепенно установят место изготовления. Проверка самолетов проводится.
polba 03 апреля 2018 | 20:05
pravdatut: Тут главное с экспертизой кастрюли гречневой каши не опоздать... протухнет ведь...
snikkersnepper 03 апреля 2018 | 19:21
То есть лаборатория нашла соответствие с тем веществом, которое у них ЕСТЬ и которое они зовут "Новичком". Осталось только выяснить, имеет ли английский "Новичок" ХОТЬ КАКОЕ-ТО отношение к веществам за пределами туманного Альбиона.
"...Руководитель лаборатории добавил, что о существовании противоядия для «Новичка» неизвестно..."
Юлии Скрипаль только не говорите.
polba 03 апреля 2018 | 20:07
snikkersnepper: А её, после радостных заявлений что пошла на поправку и начала говорить, снова в искусственную кому загнали. Видимо, говорить что-то не то начала.
smith_1984_ 03 апреля 2018 | 19:24
Так если это было это страшное вещество,почему тогда все выжили ? Ну или как минимум полицейский и дочь ? Может надо и это тоже экспертам объяснить ?НЕ знаЮ может доза такая,или им сразу ввели противоядие ?
smith_1984_ 03 апреля 2018 | 19:26
smith_1984_: А если им сразу ввели противоядие,почему тогда они сразу и все не сказали,а надо было столько времени чтобы узнать что это было,так они сразу знали что это было или только что вот узнали ?В общем все настолько странно там у них.
jetsam 03 апреля 2018 | 19:35
smith_1984_: @почему тогда все выжили ?@
ну ваше рождение тоже - загадка природы, как это объяснить? - бывает-с, рвутся.
smith_1984_ 03 апреля 2018 | 20:04
jetsam: Ну просто говорят из СМИ что это страшное вещество,и там даже после самой малой дозы люди не выживают либо очень тяжелые последствия.Я то лично рад что все живы и полицейский который пострадал от этого вещества домой отпущен и все наверно нормально у него.Ну просто очень много странностей.
socialism 03 апреля 2018 | 19:33
Итак, британцы не смогли установить где был произведён "новичок", а нагло обвинив Россию ещё и принудили европейские страны поддержать клевету. Дипломатов выслали ни за что, ни про что. Как извиняться будут и когда?
И естественно возникает такой вопрос: а почему "новичок" не убил никого из людей на кого был направлен? Что это за "новичок" такой? Это же сильное отравляющее вещество. Но все скрипали живы. Короче, Мэй пора готовиться приносить извинения России. И всем странам, которых она подбила на голословную клевету.
zumerxxx 03 апреля 2018 | 19:36
Интересно тут все пригоженские троли отметились
zabava 03 апреля 2018 | 19:37
И Эх Овцам наскучила проблема, когда из Лондона вдруг понесло дерьмом!