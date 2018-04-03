Москва потратит на разгон облаков в ближайшие праздники 400 миллионов рублей. Мероприятия по метеозащите будут проводиться 1 и 9 мая, 12 июня, а также в День города в сентябре. Как напоминает «Интерфакс», в прошлом году «хорошая» погода обошлась московским властям почти в 300 миллионов рублей.