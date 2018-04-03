Москва потратит на разгон облаков в ближайшие праздники 400 миллионов рублей
Москва потратит на разгон облаков в ближайшие праздники 400 миллионов рублей. Мероприятия по метеозащите будут проводиться 1 и 9 мая, 12 июня, а также в День города в сентябре. Как напоминает «Интерфакс», в прошлом году «хорошая» погода обошлась московским властям почти в 300 миллионов рублей.
Комментарии13
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post_v 03 апреля 2018 | 18:46
Что случилось?
"Всего лишь" 400 миллионов рублей на разгон облаков в 2018 году?
Да в 2015 году власти Москвы готовы были потратить более 430 миллионов рублей из бюджета на разгон облаков во время проведения праздничных мероприятий в столице 9 и 24 мая, 12 июня и в День города!
evgolius7 03 апреля 2018 | 18:48
О потом по зомбоящику будут клянчить на операцию ребёнку....
С миру по нитке ребёнку и миллионы на ветер и облака.
hysteria 03 апреля 2018 | 18:51
В этом году облака стали пожирнее, побольше и погуще.
А чиновники все побогаче и упитанее.
А народ все потупее.
Аксиома жизни.
askol2016 03 апреля 2018 | 18:55
Неплохо было бы еще растопить льды Антарктиды...
post_v 03 апреля 2018 | 19:24
askol2016:
...растопить льды Антарктиды...
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тогда кранты Петербургу...
а голландцы вывернутся, надстроят плотины еще на несколько метров
mordechai_blinchikov 03 апреля 2018 | 19:25
askol2016: -шашлык тс-тс-☟выбросила в пропасть!
sadda 03 апреля 2018 | 18:59
Москва жирует за счет провинции. Российские законы таковы что бизнесу выгодно регистрировать головные офисы компаний в столице, там и платят основные налоги, а не на территориях, где реально добывается нефть, газ или уголь, производится металл и т.д.
Кроме того в бюджет Москвы поступает налог на прибыль, в то время как в других городах России он идет в федеральный бюджет. Также налог дохода физических лиц в бюджет Москвы поступает полностью, в то время как в регионах он распределяется на всю область. Создали Москве особые условия, а до России путинской власти и дела нет.
putin_itogy 03 апреля 2018 | 19:00
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Родина моя
Нищая сума.
Родина моя,
Ты сошла с ума.
Вот сотню лет тебя омывают не дожди
Твой крест,
То слёзы льют твои великие сыны
С небес,
Они взирают с облаков, как ты под игом дураков
Клонишься.
zloy_sok 03 апреля 2018 | 19:01
А потом в скрепной России в новостях по Тв, будут жалобно просить, Пришлите СМС для больных детей...
alo0000 03 апреля 2018 | 19:03
400 не спасенных детских жизней.
kruzalova 03 апреля 2018 | 19:05
интересно, а сколько стоит мусороперерабатывающий завод? или оборудованный полигон для отходов?
serg_217 03 апреля 2018 | 19:08
Сосут со всей России...(( Можно и облака разгонять, и зимние ОИ в субтропиках проводить.
m_anuchin 03 апреля 2018 | 19:17
А может не надо 400 миллионов рублей на разгон облаков!?...
Может на что-то другое нужно!?..