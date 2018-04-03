Мария Аронова и актеры спектакля «Маленькие комедии» в Сургуте отказалась выступать из-за невыплаченного гонорара
Народная артистка России Мария Аронова и другие актеры спектакля «Маленькие комедии» в Сургуте отказалась начинать его из-за невыплаченного гонорара. После получасовой задержки она вышла к публике, объяснив ситуацию.
По словам Ароновой, пока она обращалась к зрителям, из-за кулис ей сообщили, что деньги перечислили, после чего спектакль был начат.
Комментарии5
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naivnyk 03 апреля 2018 | 18:47
И это ПРАВИЛЬНО!
captainobvious 03 апреля 2018 | 18:51
актером можешь ты не быть, но гонорар иметь обязан!
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 19:05
Люди заплатили деньги и вполне приличные деньги (3-4 тыс) для того, чтобы посмотреть спектакль, а не вдаваться в разборки зажравшихся артистов-гармонистов, почувствовавшими себя при нынешней власти чуть ли не небожителями, с вороватыми устроителями гастролей.
askol2016 03 апреля 2018 | 19:09
Утром - деньги, вечером - стулья... Но деньги - вперед!
alo0000 03 апреля 2018 | 19:10
"Деньги - днем, вечером - стулья..." Все правильно. Но осадочек от "высокого искусства" остался.