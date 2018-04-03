Мария Аронова и актеры спектакля «Маленькие комедии» в Сургуте отказалась выступать из-за невыплаченного гонорара

Народная артистка России Мария Аронова и другие актеры спектакля «Маленькие комедии» в Сургуте отказалась начинать его из-за невыплаченного гонорара. После получасовой задержки она вышла к публике, объяснив ситуацию.

По словам Ароновой, пока она обращалась к зрителям, из-за кулис ей сообщили, что деньги перечислили, после чего спектакль был начат.