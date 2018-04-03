«Театр.doc» собирает средства на похороны своего художественного руководителя Михаила Угарова
Ему не дают бесплатное место на Троекуровском кладбище в Москве.
У известного режиссера, драматурга и сценариста нет государственных наград, а следовательно и «заслуг перед государством», объясняют чиновники. Место на кладбище можно купить только по коммерческой цене – 740 тысяч рублей. У независимого театра таких денег попросту нет, говорится на сайте театра. Коллеги готовы согласиться с тем, что у Михаила Юрьевича нет заслуг перед государством— «и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром». «Театр.doc», который не получал бюджетного финансирования, намерен и в этой непростой ситуации справиться без «государства» и призывает всех неравнодушных в этом помочь. Но деньги «нужны очень срочно — похороны в четверг, а без оплаты они невозможны». В театре также сообщили, что отпевание и прощание пройдут в храме Троицы Живоначальной в Хохлах.
Основатель и художественный руководитель «Театр.doc» скончался накануне на 63-м году жизни от сердечного приступа. Между тем, практически одновременно с трагической новостью в театр поступили угрозы. Они содержались в форме онлайн-заказа билетов на спектакль «Война близко», который состоялся в понедельник вечером. Об этом написала в Фейсбуке режиссер театра Зарема Заудинова. По ее словам, неизвестные заказали 10 билетов, но отменили покупку за пять минут до начала спектакля. Руководство сообщило об угрозах в правоохранительные органы. В театр пришли журналисты и полиция. Провокаций удалось избежать. Послание было написано от имени «патриотов России». Официально под таким названием зарегистрирована одноименная партия. Впрочем, там заверили, что к подобным провокациям не имеют никакого отношения.
Реквизиты для перевода средств указаны на страничке театра.
Реквизиты «Сбербанка»:
4276380018297866 — Елена Анатольевна М.
4276380130677474 — Зарема Мусабивена З. (привязана к телефону 89253309639)
5336690002523787 — Михаил Евгеньевич Д. (привязана к телефону 89262269634)
Комментарии5
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naivnyk 03 апреля 2018 | 18:45
Я лучше собачек и кошек во дворе бездомных накормлю....
dobro_vam_v_dom 03 апреля 2018 | 18:52
А на Ваганьковское слабо собрать?
naivnyk 03 апреля 2018 | 18:55
dobro_vam_v_dom: Ларина из Португалии выть в субботу будет, но бабла не даст )
shicotus_live 03 апреля 2018 | 18:57
У известного режиссера, драматурга и сценариста нет государственных наград, а следовательно и «заслуг перед государством», объясняют чиновники. Место на кладбище можно купить только по коммерческой цене – 740 тысяч рублей...
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Увы. но это обычное либеральное вранье.
И не надо вот этого глупого пафоса. По Закону. бесплатные две двойных могилы представляются правительством Москвы на одном из Московских кладбищ (не на всех) только ветеранам ВОВ и лауреатам госнаград. А вот дальше, места на закрытых тупо продаются. так что либо покупайте, либо хороните на Перепечинке. как всех обычных москвичей. И то, цена минимальна.
anemon 03 апреля 2018 | 19:41
Даже на мертвых своей убогой толпой собрались, лахтинские!