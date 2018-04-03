«Театр.doc» собирает средства на похороны своего художественного руководителя Михаила Угарова

Ему не дают бесплатное место на Троекуровском кладбище в Москве.

У известного режиссера, драматурга и сценариста нет государственных наград, а следовательно и «заслуг перед государством», объясняют чиновники. Место на кладбище можно купить только по коммерческой цене – 740 тысяч рублей. У независимого театра таких денег попросту нет, говорится на сайте театра. Коллеги готовы согласиться с тем, что у Михаила Юрьевича нет заслуг перед государством— «и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром». «Театр.doc», который не получал бюджетного финансирования, намерен и в этой непростой ситуации справиться без «государства» и призывает всех неравнодушных в этом помочь. Но деньги «нужны очень срочно — похороны в четверг, а без оплаты они невозможны». В театре также сообщили, что отпевание и прощание пройдут в храме Троицы Живоначальной в Хохлах.

Основатель и художественный руководитель «Театр.doc» скончался накануне на 63-м году жизни от сердечного приступа. Между тем, практически одновременно с трагической новостью в театр поступили угрозы. Они содержались в форме онлайн-заказа билетов на спектакль «Война близко», который состоялся в понедельник вечером. Об этом написала в Фейсбуке режиссер театра Зарема Заудинова. По ее словам, неизвестные заказали 10 билетов, но отменили покупку за пять минут до начала спектакля. Руководство сообщило об угрозах в правоохранительные органы. В театр пришли журналисты и полиция. Провокаций удалось избежать. Послание было написано от имени «патриотов России». Официально под таким названием зарегистрирована одноименная партия. Впрочем, там заверили, что к подобным провокациям не имеют никакого отношения.

Реквизиты для перевода средств указаны на страничке театра.

Реквизиты «Сбербанка»:

4276380018297866 — Елена Анатольевна М.

4276380130677474 — Зарема Мусабивена З. (привязана к телефону 89253309639)

5336690002523787 — Михаил Евгеньевич Д. (привязана к телефону 89262269634)