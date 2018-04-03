@После событий в Кемерове во многих российских торговых центрах и не только проводятся проверки

Об этом рапортовала в частности Генпрокуратура. Корреспонденты «Коммерсанта» пришли в московский ДК на Дубровке, в котором 15 лет назад террористы захватили заложников. Как оказалось, недавняя трагедия в «Зимней вишне» мало чему научила нынешних арендаторов ДК – это цирк «Аквамарин».