После событий в Кемерове во многих российских торговых центрах и не только проводятся проверки
Об этом рапортовала в частности Генпрокуратура. Корреспонденты «Коммерсанта» пришли в московский ДК на Дубровке, в котором 15 лет назад террористы захватили заложников. Как оказалось, недавняя трагедия в «Зимней вишне» мало чему научила нынешних арендаторов ДК – это цирк «Аквамарин».
Комментарии12
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uhovostro 03 апреля 2018 | 18:43
Гром не грянет - мужик не перекрестится...
hysteria 03 апреля 2018 | 18:48
Да, с персоналом в редакции Эхо видимо напряг конкретный.
Может они там групповым сексом занимаются одновременно набирая тексты новостей?
prutkov100 03 апреля 2018 | 19:58
В Оренбурге загорелся крупный торговый центр «Мега мир»
https://www.youtube.com/watch?v=8kH31hm46i0
pusto1 03 апреля 2018 | 18:48
Живут от зарплаты до зарплаты, а тут ещё вопросы безопастности надо решать. Экономику страны загнали в тупик, поэтому сейчас всё это ушло на второй план.
jetsam 03 апреля 2018 | 18:51
@После событий в Кемерове во многих российских торговых центрах и не только проводятся проверки
......но и изъятия проверяющими свободных денежных знаков установленного образца@
* удивило? нет.
croaker 03 апреля 2018 | 18:53
После ЧП,как всегда, дружно и показательно взялись, а через месяц-два снова всё устаканится: должны же мэчээсники и чиновники местных администраций подрабатывать, не на зарплату же семьи свои содержать. Система, понимаешь, скрепа. Сломаешь - всё разом рассыплется!
bekipp 03 апреля 2018 | 18:54
Проверять надо тех, кто давал разрешения на эксплуатацию этих центров. А то вдруг выясняется, что они незаконные, и дом в Сочи незаконный, и павильоны в Москве оказались незаконными, хоть и отработали по двадцать лет. Сегодня законно, завтра вдруг " нет". Это напоминает игру в напёрстки. "Кручу врачу, запутать хочу."
jktu 03 апреля 2018 | 18:57
Очередной театр абсурда, цены на пожарные рукава, огнетушители и прочее, выросли буквально в несколько раз от тех, которые были до трагедии. Кому война, а кому мать родна. Проверять начали все ИП, и большая часть в массовому скоплению людей отношения не имеет, ко мне в школу снова пришли с проверкой, доблестная прокуратура с ОНД и так проверяют по два раза в год, на вопрос почему снова ко мне, а не в торговый центр, где косяк на косяке, вразумительного ничего не ответили. Снова все извратили.
andy66 03 апреля 2018 | 18:59
здание Думы проверьте... там точно пожарные выходы есть? Как там с огнетушителями? А то может быть мучительно больно
curious69_ 03 апреля 2018 | 19:01
Да .... Ещё недостаточно рвения проявляет цирк " Аквамарин" в борьбе с террористами, которые могут просочится из Сирии.
Но вот что интересно...Гиганты мысли - это прокурорские или ЖУРНАЛЮГИ передавшие и интерпретировшие таким причудливым образом ТЕРАКТ и технику безопасности? В любом случае ДЕБИЛИЗМ побеждает ЛОГИКУ. Дебилы бл..дь ( Лавров)
mobile_actor 03 апреля 2018 | 19:19
Проведут кампанию проверок, отчитаются перед царем-Бедоносцем и забудут до следующей катастрофы с массовыми жертвами.
delovoy_podolsk 03 апреля 2018 | 19:54
Кому война, а кому мать родна!
Сколько же денег огребут эти пожарные проверяющие. Золотые денёчки - внеплановые проверки пошли, разрешили. Всё по закону. "Кемеровские события, сами понимаете... Сегодня уже не 50, а 100. Политика, понимаете, сам Путин приказал!".