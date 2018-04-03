В Петербурге сегодня вспоминают жертв теракта в метро, который произошел год назад

В Санкт-Петербурге сегодня вспоминают жертв теракта в метро, который произошел год назад. Тогда погибли 15 человек, более 100 пострадали. К станции метро «Технологический институт» люди сегодня несли цветы и зажигали свечи.

Террорист, взорвавший бомбу, погиб на месте, при этом удалось предотвратить второй взрыв. В качестве обвиняемых следователи привлекли 11 человек. Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга не были знакомы и общались через мессенджер, об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Все обвиняемые содержатся под стражей.