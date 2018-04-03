Нижегородская колония подала в суд на Марию Алехину и издание «Собеседник»
В иске говорится, что участница группы Pussy Riot и редакция газеты подрывают авторитет учреждения в глазах общественности, распространяя сведения, основанные на слухах.
Речь идет о статье под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков», опубликованной на сайте «Собеседника» в августе прошлого года. В этой статье Алехина рассказала, что рабочий день заключенных длится от 8-ми до 12-ти часов. Людям начисляют за это по 200-300 рублей, причем часть этой суммы удерживается. Алехина приходит к выводу, что на этих заказах зарабатывают администрация колонии и высокопоставленные сотрудники ФСИН, — сообщает сайт «Медиазона».
Комментарии6
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naivnyk 03 апреля 2018 | 18:41
Срочно выдать курицу! И существо успокоится) Курицу что ли жалко? )
vezdehod 03 апреля 2018 | 18:47
Долго спала Колония и - наконец разродилась Басманным судом.
ura_123 03 апреля 2018 | 18:59
naivnyk: А Вы найдёте как эту курицу употребить?
nata_roo 03 апреля 2018 | 18:42
А наш такой активный борцун с коррупцией Алеша все никак не может подать в суд на Яблоко (60% фальсифицированных подписей) и Ксюху (взятка от власти), чтобы признать т.н. "выборы" не легитимными, а вместе с ними - и пернатого...
askol2016 03 апреля 2018 | 18:48
Может, переименовать колонию в дом отдыха санаторного типа?
ura_123 03 апреля 2018 | 18:57
Авторитет учреждения???