Нижегородская колония подала в суд на Марию Алехину и издание «Собеседник»

В иске говорится, что участница группы Pussy Riot и редакция газеты подрывают авторитет учреждения в глазах общественности, распространяя сведения, основанные на слухах.

Речь идет о статье под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков», опубликованной на сайте «Собеседника» в августе прошлого года. В этой статье Алехина рассказала, что рабочий день заключенных длится от 8-ми до 12-ти часов. Людям начисляют за это по 200-300 рублей, причем часть этой суммы удерживается. Алехина приходит к выводу, что на этих заказах зарабатывают администрация колонии и высокопоставленные сотрудники ФСИН, — сообщает сайт «Медиазона».