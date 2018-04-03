Британская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипаля
Британская исследовательская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал Sky News. Он ссылается на руководство лаборатории.
Британские власти считают, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия.
Комментарии48
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dobro_vam_v_dom 03 апреля 2018 | 18:35
Когда Мэйка извиняться будет?
politroller 03 апреля 2018 | 18:37
так и есть
выстрел себе в ногу
haldey 03 апреля 2018 | 18:39
politroller: Да это не выстрел в ногу... Где прошение об отставке? Демократия, это и признание вины, "давай, до свидания" в отставку Терезочка... И клоуна в цирк верните))) А то уже билеты не распродаются)))
mymymy 03 апреля 2018 | 18:43
haldey: Вот ведь сволочи эти британские ученые, - подумала некоторая коза Дереза. - Так-то у меня ничего нет на Россию, но я так на них надеялась, а они просто уроды.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 18:43
politroller: теперь даже Меркель эту мразь мей уважать не будет.
sosiobama 03 апреля 2018 | 18:46
danko_klisma: Да похоже старушку Мэй сливают))
nelibermot16 03 апреля 2018 | 18:43
Да всё она смогла, только страна оказалась не та, что нужно
ox1 03 апреля 2018 | 19:05
nelibermot16: А в Портон - Даун хорошо поискали или не искали вовсе?
minerr 03 апреля 2018 | 18:45
haldey: Ага... Блеэр, лгавший в свое время о химической угрозе из Ирака, не дождался никакой отставки. А та ложь стоила миллион жизни. Уже после переизбрания он вроде как извинился за свою ложь, и что? Никто в тюрьму не села при этом
vezdehod 03 апреля 2018 | 18:44
Британская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипаля
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На это ссылается Британская телекомпания "НТВ". Поверим ей на слово.
minerr 03 апреля 2018 | 18:48
vezdehod: Об этом информирует Sky News.
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Просто обязан верить - твои ведь хозяева заявляют..
minerr 03 апреля 2018 | 18:37
/// Британская лаборатория не смогла определить страну происхождения ///
Что делается. Путин уже и британскую лабораториую купил. Надо усиливать санкции.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 18:39
politroller: но всем понятно что это Путин. Ведь Петр Порашенко подтвердил?
evgolius7 03 апреля 2018 | 18:37
Солсбери:
Через 3 недели после отравления – собраны 1300 улик, опрошены 500 свидетелей, следствие займёт месяцы.
Кемерово:
Через день после пожара – дети сами себя подожгли, охранник с Украины, провокация и майданные технологии.
Скотленд-ярд зря свой хлеб ест.
minerr 03 апреля 2018 | 18:41
evgolius7: следствие займёт месяцы.
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А зачем вообще нужно это следствие, если виновные не только найдены, но уже и наказаны. А в демократическом обществе это так, почти как во времена всяких там либералов типа Ежова или Ягоды.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 18:41
evgolius7: тролль рисованный сливай воду! Зря здесь 3 недели тёрся, данко1 заменял.
kotvinder2 03 апреля 2018 | 18:41
evgolius7: Мей уже через минуту после происшествия верещала, что виновата Россия, какие там ещё 1300 улик, болван?
glotov 03 апреля 2018 | 18:43
evgolius7: Когда я слышу "Скотленд-ярд", я вспоминаю Брондукова - Лестрайда: "Я так ловко подвел сеть под мистера Шолто, так крепко ее затянул, и вдруг — бац! — в сети оказалась дырка, и он ушел..."
korikov 03 апреля 2018 | 18:48
evgolius7:
Одни подонки врали про сотни жертв и устраивали травлю человека у которого погибла вся семья в Кемерово, другие тут на Эхо продолжают стебаться над трагедией.
mafiya71 03 апреля 2018 | 18:50
evgolius7: высер, уймись
oo0oo 03 апреля 2018 | 18:38
Ну вот и все. Идиотку Мей в отставку, дурачка Джонсона с немытой башкой - в Магадан.
gostrax 03 апреля 2018 | 18:39
dobro_vam_v_dom: Вот Путин -молодец,сразу за Боинг позвонил извиняться!
glotov 03 апреля 2018 | 18:41
dobro_vam_v_dom: Подставили истеричку конкретно.
a_andrey_yrievich 03 апреля 2018 | 19:04
//dobro_vam_v_dom: Когда Мэйка извиняться будет?//
Чтобы чмыри извинились? Впервые слышу...
kotvinder2 03 апреля 2018 | 18:35
Очевидно, что это путинская лаборатория, и результаты нельзя признавать.
haldey 03 апреля 2018 | 18:37
Британские ученные не могут доказать правильность утверждения Терезы, как так... Это что "Хайли лайкли" превратилось в туфту? Но фарш обратно не провернешь! Может, пора лживых бритов изолировать! Они уже заврались дальше не куда!
zombulkend 03 апреля 2018 | 18:39
haldey: "заврались дальше не куда! " Свои каки и пуки по монитору размазало,прошмандовочное?
haldey 03 апреля 2018 | 18:42
zombulkend: Перешли на детский уровень мышления? Каки, пуки... Ты еще маму позови, обидели ребенка правдой)))
zombulkend 03 апреля 2018 | 19:00
haldey: Станешь человеком, будет с тобой другой разговор. Понятно, мусорок?
haldey 03 апреля 2018 | 19:12
zombulkend: "С тобой, свинья, не тявкает а разговаривает..." Это не про тебя?
naivnyk 03 апреля 2018 | 18:38
Понеслась п...а по кочкам)))
permskii 03 апреля 2018 | 18:39
Англичанка гадила, гадила и обгадилась...
sasass 03 апреля 2018 | 18:41
Опять водят за нос Россию - издеваются по полной программе - давно определили ,но продолжают стервецы врать...
captainobvious 03 апреля 2018 | 18:41
британская лаборатория должна быть пожизненно дисквалифицирована, как РУСАДА... очевидно же, что пробы вещества были коварно подменены ФСБ через дырку в стене (а также в полу, в потолке, и в голове Бориса Джонсона).
stoik68 03 апреля 2018 | 18:42
должна была ампула рядом валяться с надписью мейд ин раша.
kotvinder2 03 апреля 2018 | 18:44
stoik68: Погоди, ещё найдётся.
zifirya77 03 апреля 2018 | 18:42
Ну нешмагла.
jetsam 03 апреля 2018 | 18:48
и что?
хотели , чтобы на атоме была надпись "made in ussr"?
дык она есть, англичане подслеповаты просто...
отдайте в РАН, там сразу и индекс и список сотрудников прочтут....
jetsam 03 апреля 2018 | 19:01
и, вообще, новость переврали:
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«Мы установили, что это был яд «Новичок», вещество военного назначения. Мы не определили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием других источников пришло к такому заключению», — рассказал один из ученых.
По его словам, для того чтобы установить, где было разработано вещество, необходимы данные разведки, доступ к которым есть у правительства.
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jetsam 03 апреля 2018 | 19:04
https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
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Mr Buzhinsky said the West was "cornering Russia and to corner Russia is a very dangerous thing".
mafiya71 03 апреля 2018 | 18:48
А был ли мальчик
nikvol 03 апреля 2018 | 18:52
А как же NOVICHOK в гречке, о котором так долго говорили большевики?
beautyqueen 03 апреля 2018 | 18:55
Читайте оригинал, а не выжимки: https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
glotov 03 апреля 2018 | 19:03
beautyqueen: Прочитал. Совершенно очевидно, что руководитель лаборатории списывает весь обман на политиков. Видать, твердо знает, что вещество не российское.
fva2002 03 апреля 2018 | 19:04
Ждем продолжения цирка. Так сколько дипломатствующих выслали??? И шо, извинятся и назад примут? Самое интересное, что и как заговорит дочь скрипаля юлия...
kodes Сергей Кодес 03 апреля 2018 | 19:04
Эху должно быть стыдно за такую подачу новостей.
Вот что сказал Sky News руководитель лаборатории Gary Aitkenhead:
"We were able to identify it as novichok, to identify that it was military-grade nerve agent.
We have not identified the precise source, but we have provided the scientific info to government who have then used a number of other sources to piece together the conclusions you have come to.
It is our job to provide the scientific evidence of what this particular nerve agent is, we identified that it is from this particular family and that it is a military grade, but it is not our job to say where it was manufactured." ...he confirmed the substance required "extremely sophisticated methods to create, something only in the capabilities of a state actor".
«Мы смогли идентифицировать его как новичок, определить, что он был военным нервным агентом.
Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, нужные для решения.
Наша работа - предоставить научное доказательство того, что представляет собой этот конкретный нервный агент, мы определили, что он именно из этой конкретной семьи и что это вещество военного класса, но не наша работа - говорить, где он был изготовлен». ...он подтвердил, что вещество "требует чрезвычайно сложных методов для создания, что только возможно на государственном производстве".
https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 19:11
Да всё они смогли установить, только страна оказалась не та, что нужно....
hrzn877 03 апреля 2018 | 19:17
А теперь давайте-ка внимательно прочитаем, что сказал английский канал. Итак, читаем: "Гэри Айткенхэд, директор лаборатории в Портон Даун, сказал Sky News, что мы смогли идентифицировать вещество как Новичок, но без идентификации источника. У нас есть установленные научные данные, по которым, наряду с другими имеющимися фактами, можно придти к тому заключению, которое имеется на сегодняшний день. Наша работа заключается в идентификации вещества, но не доказательстве места его производства. Гэри добавил, что создать это вещество возможно только в специализированных и высокотехничных условиях"
То есть в данном случае у лаборатории не было вообще задачи сказать, откуда яд, и директор прямо говорит об этом. Зачем делать из этого фейк ньюс? В репортаже вообще не говорится о вине России или иной другой страны, репортаж совершенно не о том - он о том, что да, вещество Новичок, и у них не было цели определить страну-производителя, это работа государственных органов и разведки, которые установили по совокупности фактов, что это сделала Россия. Ещё раз - о России вообще не было ни слова, чувак просто сказал, что у них никогда не было задачи установить место производства, их задача была проанализировать состав и дать точные данные правительству.