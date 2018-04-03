Британская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипаля

Британская исследовательская лаборатория не смогла определить страну происхождения вещества, использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал Sky News. Он ссылается на руководство лаборатории.

Британские власти считают, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия.