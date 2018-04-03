Из-за компьютерного сбоя в Европе могут задержаться с вылетом и прибытием около 15 тысяч рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации. О задержке рейсов уже предупредили аэропорты Амстердама, Дублина, Праги.