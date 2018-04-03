Из-за компьютерного сбоя в Европе могут задержаться с вылетом и прибытием около 15 тысяч рейсов
Из-за компьютерного сбоя в Европе могут задержаться с вылетом и прибытием около 15 тысяч рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации. О задержке рейсов уже предупредили аэропорты Амстердама, Дублина, Праги.
Комментарии3
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captainobvious 03 апреля 2018 | 18:37
Путин! что ты делаешь! прекрати...
vezdehod 03 апреля 2018 | 18:41
captainobvious:
Путин! что ты делаешь! прекрати...
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Киргуду!!!
ilja13 03 апреля 2018 | 19:23
Это напоминание-предупреждение всяким любителям "цифровой экономики" и тотальной информатизации и роботизации. Вот "кирдыкнеться" сеть или тупо произйдёт массовый продолжительный сбой электропитания. И что тогда будет со всеми гаджетами и пр., "поколение Z"? А ничего собственно и не будет. То есть физически - НИЧЕГО. Прогресс не нужно останавливать, но нужно всегда иметь альтернативные варианты. Есть лифты, и это замечательно. Но пусть будет и лестница, скорее всего обязательно когда-нибудь пригодится.
ilja13 03 апреля 2018 | 19:23
Это напоминание-предупреждение всяким любителям "цифровой экономики" и тотальной информатизации и роботизации. Вот "кирдыкнеться" сеть или тупо произйдёт массовый продолжительный сбой электропитания. И что тогда будет со всеми гаджетами и пр., "поколение Z"? А ничего собственно и не будет. То есть физически - НИЧЕГО. Прогресс не нужно останавливать, но нужно всегда иметь альтернативные варианты. Есть лифты, и это замечательно. Но пусть будет и лестница, скорее всего обязательно когда-нибудь пригодится.