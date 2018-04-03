Общенациональная забастовка железнодорожников во Франции обернулась транспортным коллапсом

Профсоюзы грозятся проводить акции протеста регулярно в течение трёх месяцев.

Движение на французских железных дорогах практически замерло. По оценкам национальной железнодорожной компании, ходят один из восьми скоростных поездов и одна из пяти региональных электричек. Многие вокзалы страны фактически вымерли — пассажиров заранее предупреждали о забастовках. Многие из тех, кто работает далеко от дома, временно перевелись на удалённую работу. Вместе с тем, некоторые станции наоборот переполнены желающими уехать. В Париже на платформах вокзалов наблюдается настоящая давка, часто поступают сообщения о падении людей на железнодорожные пути. Редкие поезда буквально берут штурмом.

Профсоюзы тем временем в ходе очередного собрания подтвердили решимость продолжать забастовку и завтра. Трудовые организации опубликовали календарь протестов, из которого следует, что два дня железнодорожники будут бастовать, потом три дня работать в обычном режиме. Этот график расписан до конца июня. Профсоюзы требуют отказаться от планов реформы национальной железнодорожной компании SNCF: они хотят сохранить статус государственный служащих, привилегии и зарплаты. Вместе с тем, трудовые союзы призывают сделать управление компанией более эффективным и модернизировать железные дороги. В правительстве говорят о многомиллионных долгах SNCF: без реформы на железные дороги попросту может не хватить денег. Министр транспорта Элизабет Борн обвиняет профсоюзы в нежелании вести диалог и искать компромисс.

Забастовка была объявлена во время подготовки к обсуждению реформы железнодорожного транспорта. Профсоюзы рассматривают возможность ужесточения протестных мер в дни дебатов в середине апреля.