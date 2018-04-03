Общенациональная забастовка железнодорожников во Франции обернулась транспортным коллапсом
Профсоюзы грозятся проводить акции протеста регулярно в течение трёх месяцев.
Движение на французских железных дорогах практически замерло. По оценкам национальной железнодорожной компании, ходят один из восьми скоростных поездов и одна из пяти региональных электричек. Многие вокзалы страны фактически вымерли — пассажиров заранее предупреждали о забастовках. Многие из тех, кто работает далеко от дома, временно перевелись на удалённую работу. Вместе с тем, некоторые станции наоборот переполнены желающими уехать. В Париже на платформах вокзалов наблюдается настоящая давка, часто поступают сообщения о падении людей на железнодорожные пути. Редкие поезда буквально берут штурмом.
Профсоюзы тем временем в ходе очередного собрания подтвердили решимость продолжать забастовку и завтра. Трудовые организации опубликовали календарь протестов, из которого следует, что два дня железнодорожники будут бастовать, потом три дня работать в обычном режиме. Этот график расписан до конца июня. Профсоюзы требуют отказаться от планов реформы национальной железнодорожной компании SNCF: они хотят сохранить статус государственный служащих, привилегии и зарплаты. Вместе с тем, трудовые союзы призывают сделать управление компанией более эффективным и модернизировать железные дороги. В правительстве говорят о многомиллионных долгах SNCF: без реформы на железные дороги попросту может не хватить денег. Министр транспорта Элизабет Борн обвиняет профсоюзы в нежелании вести диалог и искать компромисс.
Забастовка была объявлена во время подготовки к обсуждению реформы железнодорожного транспорта. Профсоюзы рассматривают возможность ужесточения протестных мер в дни дебатов в середине апреля.
Комментарии2
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naivnyk 03 апреля 2018 | 18:35
Тоже мне новость на якобы российском СМИ... Абсолютно пофигу , что там лягушатники творят.
evgolius7 03 апреля 2018 | 18:40
naivnyk:
Лягушатники не хотят жить как им говорят политики.
Ватники всеми силами поддерживают свою мафию...и им всё равно.....что повидло , что говно.....