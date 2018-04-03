Арест миллиардера Зиявудина Магомедова может быть связан с личным недовольством президента Путина

Такую версию не исключают собеседники Znak.com. По их данным, силовики именно по этой причине объединили несколько уголовных дел в одно производство.

Дочке «Транснефти» бизнесмен и совладелец группы компаний Сумма пытался продать половину своих акций в Новороссийском морском торговом порту по цене в 2,5 раза выше рыночной стоимости. Зиявудин Магомедов, которого в СМИ называют человеком близким к премьеру Медведеву, просил за ценные бумаги почти 2 миллиарда долларов. При этом как рассказал znak.com источник, знакомый с ситуацией, миллиардер призвал друзей из числа высокопоставленных чиновников уговорить главу «Транснефти» Николая Токарева согласиться с условиями. Этому предшествовал срыв заседания членов совета директоров компании Novoport Holding — у неё контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта. У холдинга «Сумма» и «Транснефти» доли пока равные.

История с попыткой продажи акций получила продолжение в прошлую пятницу. Токарев встретился с президентом Путиным. И, по данным собеседника интернет-издания, рассказал главе страны о желании Магомедова продать ценные бумаги по необоснованно высокой цене. Токарев — отставной генерал ФСБ и давний знакомый президента. Вместе они работали в КГБ в Дрездене. На следующий день после встречи главы «Транснефти» с Путиным миллиардер и его брат были задержаны и арестованы. Магомедовых обвиняют в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. Среди эпизодов — хищение почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде к чемпионату мира. По версии следствия, братья Магомедовы украли 2,5 миллиарда рублей, они вину не признали. Больше того миллиардер, который в списке Forbes входит в седьмой десяток российских богачей, предлагал эту сумму в качестве залога. Но от ареста его это не спасло. «Транснефть» объявила сегодня, что переговоры с группой компаний Сумма о покупке доли акций в Новороссийском порту приостановлены, передаёт РИА «Новости». Акции компаний, входящих в «Сумму», последние пару дней снижаются. На этом фоне генпрокуратура заподозрила компанию Курорты Северного Кавказа в краже более 3-х миллионов рублей. Она может быть связана с братьями Магомедовыми, ей в своё время управлял Ахмед Билалов. Двоюродный брат ключевых фигурантов дела о создании преступной группы. А его преемник Олег Горчев прошлой осенью был найден мёртвым в своей квартире.

Защита братьев Магомедовых обжаловала их арест. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство 16 апреля. Защита ещё одного фигуранта уголовного дела, бывшего главы компании «Интэкс» Артура Максидова, также арестованного в субботу на два месяца, обжаловала меру пресечения. Максидова подозревают в хищении почти 700 миллионов рублей.