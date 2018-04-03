Группа студентов ВШЭ недовольна позицией руководства факультета коммуникаций по поводу встречи с  Песковым

Группа студентов Высшей школы экономики недовольна позицией руководства факультета коммуникаций, медиа и дизайна по поводу встречи с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Она состоялась в конце марта. Песков отвечал на вопросы по самым разным темам, а потом попросил не публиковать запись.

Руководитель программы «Журналистика» на факультете Сергей Корзун признал, что исходники записи удалили по просьбе чиновника. Студентка Екатерина Фисенко утверждает, что недовольным такой позицией намекают на проблемы с экзаменами.

В свою очередь Сергей Корзун утверждает, что студентам никто не угрожал. Сергей Корзун добавил, что встреча со студентами длилась больше двух часов, и руководство ответило на все заданные вопросы.