Глава Российской академии наук Александр Сергеев призывает отказаться от ЕГЭ
Глава Российской академии наук Александр Сергеев призывает отказаться от Единого государственного экзамена. Выступая на Московском экономическом форуме, он сказал, что все начинается со школы. В них должна вернуться научная составляющая. Сергеев посетовал на «утечку мозгов из России».
В Министерстве образования периодические возникающие инициативы об отмене ЕГЭ постоянно критикуют. В правительстве считают, что единый госэкзамен позволяет поступать в вузы на равных условиях жителям всех регионов.
Журналисты «Эха Москвы» решили спросить у москвичей, как они относятся к ЕГЭ. Опрошенные москвичи, как и все российское общество, до сих пор не пришли к единому мнению относительно ЕГЭ. Многим нынешняя система кажется усложненной и несправедливой. Впрочем, не все школьники разделяют такое отношение. Тем, кто уже сдавал ЕГЭ, проблема не кажется такой острой. Хотя опрошенные нами люди относятся к ЕГЭ по-разному, никто не выразил уверенности в скорой отмене этой системы экзаменов. Напомним, в этом году сдача основных экзаменов ЕГЭ начнется 28 мая.
Комментарии2
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sadda 03 апреля 2018 | 18:29
Дело не в ЕГЭ, а в качестве образования. Финансирование образования по остаточному принципу, зарплаты у учителей убогие. Для сравнения - зарплата учителя в 8-10 раз меньше зарплаты судьи (в Германии например всего лишь в 2-2,5 раза).
Понятно что в учителя никто не рвется, а в основном идут те, кто не смог лучше устроиться.
askol2016 03 апреля 2018 | 18:30
Хоть ЕГЭ, хоть не ЕГЭ - тупеют и глупеют выпускники школ и ВУЗов буквально с каждым годом и с каждым поколением. В чем причина - надо разбираться умным людям с большим жизненным опытом. Вот только руководство страны их не услышит и не поймет, потому что у них все диссертации фальшивые.