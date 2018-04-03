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18:12, 03 апреля 2018

Около 90% россиян считают результаты выборов президента достоверными

Около 90% россиян считают результаты выборов президента достоверными. Об этом на встрече с Владимиром Путина заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Владимир Путин также считает прошедшие выборы честными. Сегодня Путин получил удостоверение избранного главы государства.

Комментарии

14

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mmakarov14 03 апреля 2018 | 18:17

Стадо баранов и их вождь Главный Баран.

dobro_vam_v_dom 03 апреля 2018 | 18:21

На самом деле победила Собчачка.
Но результаты подтасовали...

danko1 03 апреля 2018 | 18:21

mmakarov14: А те, кто способен немного думать, точно знают, что реальных выборов не было и не могло быть, как всегда бывает при диктатуре.
И презирают питерского гопника и его банду, уничтожающих Россию.
По Конституции этот баран неадекватный никто и в будущем его место рядом с Гитлером.

mr_samgin 03 апреля 2018 | 18:31

danko1: буржуазные выборы вообще не предусматривают справедливости для большинства.

evgolius7 03 апреля 2018 | 18:22

Все граждане страны несут ответственность за действия своего правительства в независимости от того, голосовали они за него или нет.
Народ. априори источник власти, а значит ее соучастник и заказчик ее действий или без действий.
Немцы все ответили за Гитлера, на рее, кошельком

kirilka1 03 апреля 2018 | 18:25

mmakarov14: После Кашпировского, после Чумака и МММ, кое кто понял, что с нашими совками и постсовками можно делать что хошь. А после соловьева и кисилева и подавно. Таковое мнение в серьезных кругах не принимается как весомое, так как жертва мошенников по своей безграмотности не способна оценить степень того, как эту жертву отымели. Только сторонние арбитры на это способны. А они то видят, ху из ху. И сторонние эти арбитры это не кто-то там за рубежом, их полно и в самой вертикали. Знают собаки, чье мясо съели.

sadda 03 апреля 2018 | 18:17

На первом занятии по дзюдо группе объясняют смысл честной победы. Жаль,
что Путин его прогулял.

dirizhabli 03 апреля 2018 | 18:18

Коли так, то по аналогии с А.Тулеевым пора присваивать звание "народный" президент.

krauze 03 апреля 2018 | 18:18

Ну, а что она может сказать что то другое. Все в едином порыве. Только, вебкамеры много дерьма показали про эти выборы. 40-45 %, я так думаю, но не 76.

bozk 03 апреля 2018 | 18:19

Ну ну, кто бы ещё спрашивал этих россиян

(комментарий скрыт)

zolingen 03 апреля 2018 | 18:24

А, панфилова, я уж испугался за коллективный разум.

protiv777 03 апреля 2018 | 18:26

Либерасты, а расскажите ко о честной победе Ельцина в 1996 году. Как это 5% рейтинга на выборах превратились в 53%?

nitsahon 03 апреля 2018 | 18:29

не знаю ,с какого потолка взяла достойная наследница дела Чурова Эллочка-людоедочка данные о 90%..
если опрос и проводился, то,думаю, люди просто не поняли, что их спрашивали ... или вопрос был сформулирован так, чтобы получить однозначный ответ о достоверности выборов...

sokal123 03 апреля 2018 | 18:32

Я рад ,что принадлежу к 10 % !

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