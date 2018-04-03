Около 90% россиян считают результаты выборов президента достоверными. Об этом на встрече с Владимиром Путина заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Владимир Путин также считает прошедшие выборы честными. Сегодня Путин получил удостоверение избранного главы государства.