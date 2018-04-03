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Эксклюзив Эха 18:09, 03 апреля 2018

В Екатеринбурге отменены прямые выборы мэра

Инициативу губернатора Евгения Куйвашева поддержало законодательное собрание Свердловской области. Теперь глава областного центра будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Ранее губернатор отмечал, что данная система неоднократно доказывала свою фиктивность, помимо этого, она выгодна с экономической точки зрения.

Действующий мэр Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение заксобрания оскорблением жителей города. «Я считаю этот закон, когда он был внесен, – это неуважение к жителям Екатеринбурга, а когда он был принят – это прямое оскорбление жителей Екатеринбурга, принижение статуса Екатеринбурга, неуважение к городу, к городским традициям», — сказал он. Ройзман отметил, что Екатеринбург стал одним из самых развитых городов России при системе избираемости мэра. Поэтому, добавил политик, он не видит оснований для отмены выборов. «Законопроект был очень сырой. Но он был обречен на прохождение, поэтому он был такой наглый. На самом деле, в пояснительной записке нет ни слова обоснования, для чего это вообще понадобилось», — сказал он.

Ройзман выразил уверенность, что его кандидатура не будет рассматриваться для назначения на должность мэра осенью, поскольку он не обладает «нужными качествами». Кроме того, подчеркнул глава города, он считает участие в этом «унизительным» для себя. Ройзман также сообщил, что решение об отмене выборов не повлияет на его политическую деятельность, поскольку он не планировал баллотироваться в мэры города осенью. «Я бы, на самом деле, не пошел дальше, потому что для меня эта должность обременительная, то есть я трачу много сил, энергии, даже где-то средств, поэтому я бы не пошел дальше», — сказал он.

«На протесты населения никто не собирается обращать внимание. Отмена прямых выборов мэра – это нарушение конституционных прав граждан», — считает политолог Андрей Колесников.

Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Екатеринбурге. Решение об отмене выборов мэра – целиком и полностью прерогатива местного законодательного собрания, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментарии

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evgolius7 03 апреля 2018 | 18:17

А помните, ещё пару недель назад нам с каждого билборда, во всех передачах и статьях рассказывали о важности гражданского долга, как мы все можем повлиять на будущее и как ценен голос каждого гражданина?
Сегодня эти же твари отменили выборы мэра Екатеринбурга.

rern 03 апреля 2018 | 18:18

Слишком мало вышло. Наплевательски отнеслись к митингу. Может на следующий выйдут, не будут ждать "Кемерово".

sokal123 03 апреля 2018 | 18:21

Путинцы удушают и оскатинивают наше население .

rern 03 апреля 2018 | 18:23

Люди трусливы в РФ. Совок постарался.

bozk 03 апреля 2018 | 18:21

Страна чудовище

dobro_vam_v_dom 03 апреля 2018 | 18:24

bozk: sokal123: rern: evgolius7: Чемодан - вокзал - Кыив...

bozk 03 апреля 2018 | 18:28

dobro_vam_v_dom: только вместе с вами

dobro_vam_v_dom 03 апреля 2018 | 18:29

bozk: Мне и в России хорошо.
Работать надо, дерьмометы...

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