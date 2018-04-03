Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
Однако возглавлять его не планирует, утверждают в окружении бывшего губернатора.
Решение передать вакантный мандат Тулееву приняли на заседании избирательной комиссии региона. На выборах в парламент Кемеровской области 2013 года он стоял во главе списка кандидатов «Единой России», однако у него были ограничения, которые связаны с постом губернатора. После отставки бывший руководитель региона может быть в Совете народных депутатов, заключили в местном избиркоме.
В то же время Аман Тулеев не собирается становиться спикером парламента Кемеровской области, рассказали источники РБК из его ближайшего окружения. «Разговоров про это нет, данных таких нет». подчеркнул источник РИА «Новости». Издание «Коммерсант» пишет, что на сессии Совета народных депутатов действующий спикер Алексей Синицын сложит свои полномочия. А вместо него парламент Кемеровской области возглавит Аман Тулеев. 1 апреля он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора по собственному желанию. Объяснив, что не может оставаться после гибели людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Пленка Тулеев:
После отставки у Тулеева сохранится резиденция, служебное помещение, право на помощника, а также будет ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. Как отмечает РБК, все это он получил, поскольку имеет звание «народного губернатора».
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На место трагедии Аман Тулеев не приехал.
Аман Тулеев продолжит играть важную роль в политической жизни региона, считает политолог Станислав Белковский. Он утверждает, что переход Тулеева на пост спикера местного парламента планировался давно.
Место в региональном парламенте – это своеобразный золотой парашют Амана Тулеева, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко. По словам Алексашенко, даже если Тулеев в итоге и возглавит региональный парламент, никаких серьезных полномочий эта должность ему не даст.
Комментарии11
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tks 03 апреля 2018 | 18:07
Пристроили Существо.
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 18:09
tks: верной собаке и будку тёплую !
tvitov66 03 апреля 2018 | 18:17
igorrrpadlowitchs: "Жил был пёс"(с)
evgolius7 03 апреля 2018 | 18:20
Академик Ландау: «Наши есть фашисты с головы до ног»
«Наша система — это диктатура класса чиновников, класса бюрократов.
Я отвергаю, что наша система является социалистической, потому что средства производства принадлежат никак не народу, а бюрократу»
sokal123 03 апреля 2018 | 18:25
Тулеев барин -холоп . Если отнять у него жирную жрачку ,кортежи авто , девственниц, дворцы ,то старый таракан умрет.
eniro 03 апреля 2018 | 18:24
tks: Это Кемировчане? Нет. Это аквариумные рыбки.
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rern 03 апреля 2018 | 18:08
В тюрьму таких нужно сажать. Чтобы не скульбитили в очередное кресло.
yozhovy_kvach 03 апреля 2018 | 18:12
Любой парламент РФ это смесь психбольницы с домом престарелых. Но, поскольку там хорошо платят и обслуживают, попасть туда мечтает практически любой патриотично настроенный россиянин.
gvs 03 апреля 2018 | 18:15
В Кемеровский парламент ввели новый член )))
vladimirgornitsky 03 апреля 2018 | 18:18
Люди без стыда, совести и чести. Люди для них мусор, который не стоит ничего.
А с другой стороны - а кем считать людей, которые все это терпят и нахваливают правящих жуликов и воров даже после того, как по вине этих жуликов и воров гибнут их дети.
askol2016 03 апреля 2018 | 18:20
Сейчас по-быстрому примут закон о "народном" председателе заксобрания, которому дадут еще 50 тыс в месяц с индексацией пожизненно и чтобы можно было не ходить на работу и "управлять" заксобранием из дома.