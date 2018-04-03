Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Однако возглавлять его не планирует, утверждают в окружении бывшего губернатора.

Решение передать вакантный мандат Тулееву приняли на заседании избирательной комиссии региона. На выборах в парламент Кемеровской области 2013 года он стоял во главе списка кандидатов «Единой России», однако у него были ограничения, которые связаны с постом губернатора. После отставки бывший руководитель региона может быть в Совете народных депутатов, заключили в местном избиркоме.

В то же время Аман Тулеев не собирается становиться спикером парламента Кемеровской области, рассказали источники РБК из его ближайшего окружения. «Разговоров про это нет, данных таких нет». подчеркнул источник РИА «Новости». Издание «Коммерсант» пишет, что на сессии Совета народных депутатов действующий спикер Алексей Синицын сложит свои полномочия. А вместо него парламент Кемеровской области возглавит Аман Тулеев. 1 апреля он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора по собственному желанию. Объяснив, что не может оставаться после гибели людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Пленка Тулеев:

После отставки у Тулеева сохранится резиденция, служебное помещение, право на помощника, а также будет ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. Как отмечает РБК, все это он получил, поскольку имеет звание «народного губернатора».

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На место трагедии Аман Тулеев не приехал.

Аман Тулеев продолжит играть важную роль в политической жизни региона, считает политолог Станислав Белковский. Он утверждает, что переход Тулеева на пост спикера местного парламента планировался давно.

Место в региональном парламенте – это своеобразный золотой парашют Амана Тулеева, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко. По словам Алексашенко, даже если Тулеев в итоге и возглавит региональный парламент, никаких серьезных полномочий эта должность ему не даст.