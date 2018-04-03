Защита главы компании «Интэкс», арестованного вместе с братьями Магомедовыми, обжаловала меру пресечения

Защита главы компании «Интэкс» Артура Максидова, арестованного вместе с совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедовыми, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова отправили в СИЗО «Лефортово». Они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.