Защита главы компании «Интэкс», арестованного вместе с братьями Магомедовыми, обжаловала меру пресечения
Защита главы компании «Интэкс» Артура Максидова, арестованного вместе с совладельцами группы «Сумма» братьями Магомедовыми, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова отправили в СИЗО «Лефортово». Они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
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