У здания Госдумы задержали двух активисток, устроивших пикеты против сексуальных домогательств
Обе держали в руках картонные фигуры депутата Леонида Слуцкого. Причем одну из них, Алену Попову, задерживают второй день подряд. Накануне ее отвезли в отделение и затем отпустили без составления протокола. На своей странице в Фейсбуке Алена Попова написала, что сегодня столичные власти в четвертый раз отказались согласовать массовую акцию протеста против домогательств со стороны депутатов Госдумы.
Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.
Комментарии14
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naivnyk 03 апреля 2018 | 17:36
Если протоколов не будет, то на ЕСПЧ не потянет. Лучше царапаться надо было, а то впустую...
captainobvious 03 апреля 2018 | 17:39
naivnyk: одна надежда, что будут грязно домогаться...
haldey 03 апреля 2018 | 18:04
captainobvious: Задерживают второй день подряд... Так я не понял, это акция "за" домогательства или "против"? Видимо Алене Поповой нравятся сильные мужские руки.
kottigr1 03 апреля 2018 | 18:14
haldey: Чувствуется, что знаете толк... Сами то Вы наверное из "соколов Жириновского" будете ?
stoned_fox 03 апреля 2018 | 18:25
kottigr1: А для тебя что, откровение, что бабы любят сильные мужские руки. А многие спецом ломаются, что бы их взяли как бы силой. Но педикам это неведомо.
captainobvious 03 апреля 2018 | 18:32
прямо как в анекдоте:
- Представляешь, иду я позавчера с работы домой через пустырь, так меня двое изнасиловали!
- Да ладно!
- Так это ещё не всё! Вчера снова иду по пустырю, эти же двое меня встречают, и снова насилуют!
- ???!! Ну, а ты что?
- А что я?... завтра снова тем пустырем пойду. (С)
captain_ 03 апреля 2018 | 17:39
«Госдума разрешила гражданам собирать сухие ветки в лесу для своих нужд. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года»
Слышите звук? Это Илон Маск бежит подавать документы на получение русского гражданства!
Построили в РФии всё-таки рай, а вы не верили, вот теперь заживём!
jetsam 03 апреля 2018 | 17:45
captain_: недолго музыка играла.
кто вам сказал, что собирать можно будет в _любых_ лесах?
мелким шрифтом, как всегда... от забора и до обеда.
oppicruss 03 апреля 2018 | 17:41
нам тут все понятно-этих активисток давно уже никто не имеет, вот у них мозги то и отключились! Демократически осудим!
nikitin43 03 апреля 2018 | 17:59
oppicruss: сам поди демократ из банды жирика ?
epynda 03 апреля 2018 | 17:43
Интересно, а чем эти домогательства заканчивались ????
- пощёчиной
- заявлением в милицию
- местью
- или, как в известной поговорке "Расслабьтесь и получите удовольствие " ?
protiv777 03 апреля 2018 | 17:55
"задержали двух активисток, устроивших пикеты против сексуальных домогательств" Не уж то Яшина с Навальным поймали?
foma1eremabiatlon 03 апреля 2018 | 17:59
protiv777: не, в это время они тебя потрахивали маленько
andy66 03 апреля 2018 | 18:09
сексуальные домогательства - это с точки зрения чекистов очень весело. Просто обхохочешься.
Пока не коснулось чекистских родственников...