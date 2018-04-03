У здания Госдумы задержали двух активисток, устроивших пикеты против сексуальных домогательств

Обе держали в руках картонные фигуры депутата Леонида Слуцкого. Причем одну из них, Алену Попову, задерживают второй день подряд. Накануне ее отвезли в отделение и затем отпустили без составления протокола. На своей странице в Фейсбуке Алена Попова написала, что сегодня столичные власти в четвертый раз отказались согласовать массовую акцию протеста против домогательств со стороны депутатов Госдумы.

Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.