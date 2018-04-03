Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев стал депутатом

Как сообщает газета «Коммерсантъ», на сегодняшнем совещании в областном избиркоме он получил соответствующий документ. Теперь он член совета народных депутатов Кемеровской области. При этом источник газеты утверждает, что в ближайшем будущем Аман Тулеев станет спикером парламента. В свою очередь, источник агентства РИА Новости сказал, что бывший губернатор на этот пост не претендует.

В минувшие выходные Тулеев объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Это произошло через неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» с большим количеством жертв.