Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев стал депутатом
Как сообщает газета «Коммерсантъ», на сегодняшнем совещании в областном избиркоме он получил соответствующий документ. Теперь он член совета народных депутатов Кемеровской области. При этом источник газеты утверждает, что в ближайшем будущем Аман Тулеев станет спикером парламента. В свою очередь, источник агентства РИА Новости сказал, что бывший губернатор на этот пост не претендует.
В минувшие выходные Тулеев объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Это произошло через неделю после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» с большим количеством жертв.
Комментарии31
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sapiens17 03 апреля 2018 | 17:35
"... Теперь он член совета ..."
Велик и Могуч Русский язык!!!
evgolius7 03 апреля 2018 | 17:36
Поураганил в
...90-е
...00-е
...10-е
Аман Тулеев... не тонет !
Как и всё патриотическое дерьмо...
evgolius7 03 апреля 2018 | 17:41
Тут главное слово...НЕПРЕКОСНОВЕННОСТЬ...
О чём ещё мечтать патриоту?
pit_heap 03 апреля 2018 | 17:46
-Путин не прилетит...
Прилетел.
-Нам врут про количество жертв.
Оказалось что не врут.
-Траура не будет.
Траур объявлен.
-Тулеев останется
Тулеев ушел.
Мощная аналитика у неполживых экспертов.
diximania1948 03 апреля 2018 | 17:52
pit_heap: Только под нажимом, а до этого трусливо отсиделся, как с Курском, и испугался встречи с народом.И второе Тулеева не снял с позором, а дал уйти по собственному желанию с наградами, огромной пенсией, неприкосновенностью, и поместьем,Так что, лижи Путина дальше, но это ничтожество себя проявило.
vikwlad 03 апреля 2018 | 18:08
Был назначенным "народным губернатором", стал назначенным "народным депутатом". Дерьмо не тонет.
haldey 03 апреля 2018 | 18:09
diximania1948: По себе судишь? А Владимир Владимирович трудностей не боится!
ЭМ, а Вы намеренно не говорите о визите Путина в Анкару, надо поддерживать миф о мировой изоляции? Ваши адепты тут слюной брызжут о мощной мировой изоляции, о изгоях и т. д.
all_seeing74 03 апреля 2018 | 18:09
pit_heap: угу, ушел чтобы остаться!)))
honduras_on_kolima 03 апреля 2018 | 18:20
pit_heap: // -Путин не прилетит...
Прилетел. //
На третий день, позже, чем Тереза Мэй высказала соболезнования.
Лизоблюд боярский, это уже не прилёт, а пролёт.
И что он сделал после пролёта?
Выслушал извинения за беспокойство и жалобы на бузотёров?
Прошёлся с веником по расчищенной от такого как ты, быдла, площади?
Ну молодец просто нацпидep!
// -Нам врут про количество жертв.
Оказалось что не врут. //
Ещё не факт, это раз.
Репутация, что поделаешь - это два.
// -Траура не будет.
Траур объявлен. //
Через сколько дней?
Вот именно, лизатель кремлядских анусов.
// -Тулеев останется
Тулеев ушел. //
Куда он ушёл, удило?
Кстати, клоун, не объяснишь хотя бы на пальцах, как можно стать депутатом за день?
Это примерно как родить ребёнка за месяц.
Для комплекта могу напомнить, что твой зализанно-анусный сцарёк раздуплился по поводу гибели 224-х пиплов в самолёте из Египта тоже на третьи сутки.
Тенденция, однако - правда же, удило?
andreyko_75 03 апреля 2018 | 18:23
ЖЕСТЬ!
Его хоть подстригли а то сидел у Путина на совещании как приведение.
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 17:48
evgolius7: ишь, как - дерьмом не разбрасываются , а собирают в кучки!
andreyko_75 03 апреля 2018 | 17:51
Жесть.
Умирать будут как при Брежневе на рабочем месте.
captain_ 03 апреля 2018 | 17:36
Русские, скажите, а КТО и КОГДА его выбрал?
sarbus 03 апреля 2018 | 18:15
captain_: Помню,в 90 был рекламный слоган - " При всем богатстве выбора - другой альтернативы нет!" Девиз современной жизни в этой стране...
rihard 03 апреля 2018 | 17:36
Скорее депутан.
jetsam 03 апреля 2018 | 17:38
@в ближайшем будущем Аман Тулеев станет @
не иначе в премьеры тянут... не иначе....
---
Нет без тревог ни сна, ни дня,
Где-то жалейка плачет,
Ты за любовь прости меня,
Я не могу иначе.
--- исполняла В.Толкунова
nemof 03 апреля 2018 | 17:39
...его в дверь- он в окно!!
nikolashin2017 03 апреля 2018 | 18:07
nemof: не тонет он,ядрена вошь,
его и дустом не возьмешь:
номенклатура правит бал,
с ней самозванец танцевал...
don_ballon 03 апреля 2018 | 17:42
Вот умилён, вот слезинка непрошенная набежала... Такой молоденький, и уже депутат облсолвета... В следующую кадннцию ждём кандидатом в президенты России!
ed10075 03 апреля 2018 | 17:44
Интересно, в какой еще стране губернатора, повинного в гибели десятков детй и их родителей, наказывают депутатским креслом?
maverick60089 03 апреля 2018 | 17:45
Его кто-то избирал депутаном или в этом уже нет необходимости?
natayak 03 апреля 2018 | 17:48
Вот тут надо смеяться или плакать, не знаю. Я всегда думала, что депутат - это выбранное гражданами лицо. Я ошибалась.
all_seeing74 03 апреля 2018 | 18:11
natayak: девушки такие доверчивые... иногда!))))
hicat 03 апреля 2018 | 17:51
В мафии до гроба.
dr_nemos 03 апреля 2018 | 18:01
Один депутат с довоенной поры
На съезды все ездил упорно,
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
nikolashin2017 03 апреля 2018 | 18:12
dr_nemos: сутулиться стал от гор золотых
и ноги не ходят от тяжестей сих...
vladimir_veteran 03 апреля 2018 | 18:01
Какой царь жулик, такие у него и царедворцы...
all_seeing74 03 апреля 2018 | 18:07
Как ни говнюк - так обязательно депутат..((
yevlaxli 03 апреля 2018 | 18:08
Ну хоть какая-то,но власть.А без нее,ох как непросто.
croat 03 апреля 2018 | 18:16
вот устроились!
руские мрут как мухи, а он просто пересел с одного теплого на другое теплое местечко
nata_lia 03 апреля 2018 | 18:17
//он получил соответствующий документ//
Тут на сайте вчера некоторые сочувствовали Тулееву. Говорили, что нельзя так со старым человеком – жил-жил на чье-то там благо (я думаю, конечно, на своё) и вот так бесславно кончать жизнь. И что же? Особо чувствительных граждан просят не беспокоиться - всё у него в порядке, чуть передвинули на соседнее теплое местечко. Со всеми льготами, преимуществами и пр., только совсем безо всякой ответственности. Живи себе спокойненько и в ус не дуй. А моральных переживаний, мук совести у таких, как он, вообще не бывает