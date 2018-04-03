Почти миллион и семьсот тысяч болельщиков посетят матчи чемпионата мира по футболу в России
Международная федерация футбола отчиталась о продажах билетов, которые реализовались в порядке живой электронной очереди. Каждый желающий после некоторого ожидания получал доступ к разделу на сайте ФИФА и мог выбрать встречи, которые хотел бы посетить и удобные ему места, причем в любых городах. На этом этапе было продано почти 400 000 билетов, более половины которых приобрели россияне. Среди иностранцев наибольший интерес проявили граждане США , Аргентины, Колумбии, Мексики и Бразилии. На этом этапе проживающие в нашей стране получили доступ к 4 категории, то есть самым дешевым билетам, стоимостью 1280 рублей, но они были раскуплены мгновенно. ФИФА отмечает, доступны были билеты на все матчи, кроме финала и встречи Аргентина – Исландия.
Следующий этап стартует с 18 апреля и продлиться до дня финального матча — 15 июля.
Комментарии15
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evg52 03 апреля 2018 | 17:12
64 матча умножаем на среднее число мест на стадионе 45000 получаем 2,88 млн мест и вопрос где ещё 1млн билетов?
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 17:29
evg52: где ещё 1млн билетов?
- Эти билеты ушли на зарплату строителей.
dataan 03 апреля 2018 | 18:02
И среди болельщиков не будет вонючей королевской четы из Пердобритании. :)))))))))))))
glotze7 03 апреля 2018 | 18:10
platonnekafrin: - Или на подкуп бакланов, чтоб крышу стадиона не долбили.
boseal 03 апреля 2018 | 17:36
evg52: и вопрос где ещё 1млн билетов? ///
Скорее всего будут реализованы на последнем этапе продаж, который начинается 18 апреля, так что если не успели приобрести, то у Вас еще есть такая возможность.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 17:13
Вот это - успех!
А что там ... у хохлов? ))
jetsam 03 апреля 2018 | 17:17
mbh_vor_n1: а у них всего-то 2ярда зелени, что проиграл газпром...
dataan 03 апреля 2018 | 18:07
jetsam: Стало быть вы не в курсах, что хохлы сами себя обули за эти 2 лярда на 5 лярдов евриков. Бу-га-га-га-га
protvik 03 апреля 2018 | 17:33
Если вова очередной раз не отчебучит чего нибудь, чемпионат соберет и больше зрителей.
jetsam 03 апреля 2018 | 17:35
protvik: именно. поэтому так и известна "русская рулетка"
zumerxxx 03 апреля 2018 | 17:42
а может не поситят
dirizhabli 03 апреля 2018 | 17:44
"Почти миллион и семьсот тысяч болельщиков посетят матчи чемпионата мира по футболу в России"
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Но с одной лишь оговоркой - при условии, что ЧМ состоится.
shpuntik63 03 апреля 2018 | 17:56
dirizhabli: не сцы, состоится, и ваш дебил Гордон проиграет 500 баксов
toyama_tokanawa99 03 апреля 2018 | 18:04
50% из них --- "силовики"?
monik_7 03 апреля 2018 | 18:16
Ну насчет интереса проявленного в США это круто загнули. Могу объяснить в чем трюк: многие граждане США, выходцы из России или РФ, не посещают Россию т.к. надо получать виду и еще и заплатить за нее 200 долларов на рыло. Амерканцев вообще возмущает факт обращения за визами куда-либо - мы можем свободно ездить и жить постоянно в 64 странах мира любой срок. Ну, и плюс деньги, конечно не хочется русским платить. А на ЧМ визу в РФ не надо - въезд по карточке болельщика. Поэтому многие американцы-выходцы из России просто покупают самый дешевый билет на матч в самый паскудный город и едут без визы по РФ по своим делам кто куда. Мой сын купил билеты на матч в какую-то Самару, он туда не собирается вообще, а съездит с семьей в свой Питер на могилы и быстро домой. ЧМ ему до фонаря как и большинству "проявивщих интерес".