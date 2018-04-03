"Почти миллион и семьсот тысяч болельщиков посетят матчи чемпионата мира по футболу в России"

Международная федерация футбола отчиталась о продажах билетов, которые реализовались в порядке живой электронной очереди. Каждый желающий после некоторого ожидания получал доступ к разделу на сайте ФИФА и мог выбрать встречи, которые хотел бы посетить и удобные ему места, причем в любых городах. На этом этапе было продано почти 400 000 билетов, более половины которых приобрели россияне. Среди иностранцев наибольший интерес проявили граждане США , Аргентины, Колумбии, Мексики и Бразилии. На этом этапе проживающие в нашей стране получили доступ к 4 категории, то есть самым дешевым билетам, стоимостью 1280 рублей, но они были раскуплены мгновенно. ФИФА отмечает, доступны были билеты на все матчи, кроме финала и встречи Аргентина – Исландия.



Следующий этап стартует с 18 апреля и продлиться до дня финального матча — 15 июля.