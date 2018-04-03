В Петербурге депутат накануне годовщины теракта в метро поздравил «с именинами» одну из пострадавших
В Петербурге депутат накануне сегодняшней годовщины теракта в метро с цветами и поздравлениями пришел в гости к одной из пострадавших и назвал ее именинницей. Ролик с участием главы совета муниципального округа «Балканский» Савелия Лебедева появился в интернете.
Позже Лебедев в интервью «Комсомольской правде» сказал, что его неправильно поняли. Депутат заявил, что женщина, чье имя он так и не вспомнил, сама позвала его в гости на именины. Он добавил, что пострадавшая в теракте состоит в блокадном обществе, и встреча была посвящена проблемам блокадников.
Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в питерском метро, когда на перегоне между станциями произошел теракт. Погибли 15 человек, около 100 пострадали.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 03 апреля 2018 | 17:07
депутатизм - это диагноз. пора врачей учить.
evgolius7 03 апреля 2018 | 17:28
Здраствуйте, я наркоман из "Единой России", пришел поздравить вас с годовщиной теракта, потому что у меня дедушка с бабушкой в концлагере каком то сидели.
-Проходите пожалуйста на кухню, мы вам стекломою с кокаином уже намешали.
(с)
bilrot 03 апреля 2018 | 18:04
jetsam: Врачи то знают , но у депутатов - неприкосновенность , а без вязок не обойтись .
gregor 03 апреля 2018 | 17:20
При чём здесь общество блокадников ?
вроде бы блокада была с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
ed10075 03 апреля 2018 | 17:33
Все потому, что у депутатов всех мастей сразу после избрания начинаются именины души и пир духа!
tks 03 апреля 2018 | 17:47
Путинский ДеПутан = ДЕБИЛ
olenenok_zed 03 апреля 2018 | 17:48
новость высосанная из пальца?
кому какое дело, поздравил аль нет )
andy66 03 апреля 2018 | 17:53
именно вот это и называется ПИАРИТЬСЯ НА КОСТЯХ!
(а вовсе не то что портянки пишут)
помощник дал список адресов, букет, фотографа и поехали... а куда поехали, зачем поехали, к кому поехали - не волнует. Главное фотку и инфоповод получить
diximania1948 03 апреля 2018 | 17:54
Тварь, наверняка, из ПЖиВ.
naaail 03 апреля 2018 | 18:00
У Д.Быкова есть программа "Всё было". А у С. Довлатова, которого не любит Д.Быков, есть строки - Что я, похороны не знаю? Пришел, поздравил, ушел.