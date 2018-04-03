В Петербурге депутат накануне годовщины теракта в метро поздравил «с именинами» одну из пострадавших

В Петербурге депутат накануне сегодняшней годовщины теракта в метро с цветами и поздравлениями пришел в гости к одной из пострадавших и назвал ее именинницей. Ролик с участием главы совета муниципального округа «Балканский» Савелия Лебедева появился в интернете.

Позже Лебедев в интервью «Комсомольской правде» сказал, что его неправильно поняли. Депутат заявил, что женщина, чье имя он так и не вспомнил, сама позвала его в гости на именины. Он добавил, что пострадавшая в теракте состоит в блокадном обществе, и встреча была посвящена проблемам блокадников.

Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в питерском метро, когда на перегоне между станциями произошел теракт. Погибли 15 человек, около 100 пострадали.