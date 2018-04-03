Алексей Навальный намерен зарегистрировать новую политическую партию «Рабочее название»

Учредительный съезд запланирован на 19 мая.

Уведомление об образовании организационного комитета для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда было представлено в Минюст 29 марта. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов опубликовал в твиттере ответ ведомства, о том, что информацию там получили. Сам Навальный объяснил в Telegram, что в уведомлении указано рабочее название партии, которое так и звучит «Рабочее название», поскольку «кремлевские жулики» воруют его до съезда. У политика уже не раз уводили название партии.

С 2012 года он пытался зарегистрировать «Партию прогресса», но каждый раз получал отказ от Минюста. В феврале этого года за две недели до запланированного учредительного съезда замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов провел свой съезд партии с таким же названием. А в 2013-м политтехнолог Андрей Богданов зарегистрировал «Народный альянс» — так ранее называлась незарегистрированная партия Навального.

Команда Навального признает, что зарегистрировать новую партию к началу кампании по выборам мэра Москвы, будет трудно, но хочет попытаться, сказал в интервью Би-би-си соратник политика Леонид Волков.