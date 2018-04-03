Алексей Навальный намерен зарегистрировать новую политическую партию «Рабочее название»
Учредительный съезд запланирован на 19 мая.
Уведомление об образовании организационного комитета для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда было представлено в Минюст 29 марта. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов опубликовал в твиттере ответ ведомства, о том, что информацию там получили. Сам Навальный объяснил в Telegram, что в уведомлении указано рабочее название партии, которое так и звучит «Рабочее название», поскольку «кремлевские жулики» воруют его до съезда. У политика уже не раз уводили название партии.
С 2012 года он пытался зарегистрировать «Партию прогресса», но каждый раз получал отказ от Минюста. В феврале этого года за две недели до запланированного учредительного съезда замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов провел свой съезд партии с таким же названием. А в 2013-м политтехнолог Андрей Богданов зарегистрировал «Народный альянс» — так ранее называлась незарегистрированная партия Навального.
Команда Навального признает, что зарегистрировать новую партию к началу кампании по выборам мэра Москвы, будет трудно, но хочет попытаться, сказал в интервью Би-би-си соратник политика Леонид Волков.
Комментарии30
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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 17:06
Одной помойкой меньше, одной больше... всё одно.
ze_danil 03 апреля 2018 | 17:13
mbh_vor_n1: было бы всё равно - не мешали бы
а если мешают - значит твой куратор обсирается со страха
patrik05 03 апреля 2018 | 17:14
Навальный объяснил что в уведомлении указано рабочее название партии, которое так и звучит «Рабочее название», поскольку «кремлевские жулики» воруют его до съезда...
Название партии А.Навального - "Череп и кости". Вбейте в поисковике "навальный череп и кости".
danko1 03 апреля 2018 | 17:25
Если власть не боится Навального, то почему всякие ублюдки регистрируют фейковые партии с одноименным названием безо всяких проблем и с попустительства власти?
Да к тому же постоянно преследуют и арестовывают его сторонников, запрещают акции.
Только слабая, преступная власть, боится оппозиции.
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 17:33
patrik05: Вбейте в поисковике "навальный череп и кости".
- Вбил! Череп и кости полковника!
duch_nic 03 апреля 2018 | 17:36
patrik05: //Название партии А.Навального - "Череп и кости".//
"Некоторые источники утверждают, будто новобранец ложится в гроб и, мастурбируя на глазах у членов общества, открывает им свои самые стыдные сексуальные секреты."
Навальный тоже мастурбировал?
evgolius7 03 апреля 2018 | 17:44
Какие нахрен гиперзвуковые ракеты?
Эти рукожопые дятлы один-единственный беспилотник сделать не могут, чтобы он не разбился под телекамеры.
sanisan 03 апреля 2018 | 18:21
Это Навальный ловко придумал, всех обманул, класс! Ай да, Навальный, "рабочее название" - находчивый какой, блеск! - никто не догадается, пусть думают что хотят.
patrik05 03 апреля 2018 | 17:44
duch_nic:
Да его вряд ли туда приняли, в обществе "Череп и кости" состоят будущие президенты США, не думаю что какого-то А.Навального, примут в это тайное общество. Вот завербовать его, поставить на колени и заставить его мастурбируя на коленях поклясться в верности США и ордену "Череп и кости", это запросто могло быть.
rampa 03 апреля 2018 | 18:05
duch_nic: что ж ты "свои самые стыдные сексуальные секреты" прямо на сайте открываешь?
alexandr_l 03 апреля 2018 | 18:17
duch_nic: у вас с патриком парный конферанс ?
vezdehod 03 апреля 2018 | 17:54
Едва ли...царь батюшка не готов к такому обороту событий и вряд ли даст своё царское "добро".
jetsam 03 апреля 2018 | 17:09
в греции - все есть(с)
в россии - все своруют.
hagana 03 апреля 2018 | 17:11
Давай ,Алексей ! Под лежачий камень вода не течет ! Только название поприличней надо придумать ,- объявляй конкурс среди сторонников !
lion64___3 03 апреля 2018 | 17:13
Партия "Унитаз-обвальный имени ЦРУ". Самое подходяще название для сходняка либерастов. Проводить "съезды" им лучше всего в "немцово-дурицком сортире".
sirwalterscott 03 апреля 2018 | 17:13
... «кремлевские жулики» воруют...
правильно =
кремлевские жулики воруют
nanaryfive 03 апреля 2018 | 17:15
Сисян, жхиииии. Запад с вами!
kvam 03 апреля 2018 | 17:16
У политика уже не раз уводили название партии.
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Уводят лошадь или барана со двора. Ху*вый ты, Леха, хозяин, если твоих баранов со двора уводят.
А еще хочет, чтобы его выбрали на хозяйство страны.))))))))))))
Кроме , как пиз*ить что-нибудь, лес кировский или посылки почтовые на пару с брательником, ты больше ничего и не можешь.
glebbalbesov 03 апреля 2018 | 17:16
"Партия Навального". Такое название точно не украдут)))
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 17:17
А че не "рабоче-крестьянское"? Или Лелик не уважает людей от сохи?
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 17:20
Деньги, в общем, шлите. И побольше. Теперь - "на образование партии"
max3446 03 апреля 2018 | 17:20
слоган партии - врать всем и всегда?
canary 03 апреля 2018 | 17:34
max3446: вы про кого?
max3446 03 апреля 2018 | 17:51
canary: конечно про брехливого днищенского дня ничтожества наврального
stakanoff 03 апреля 2018 | 17:23
"Уточка"?
dirizhabli 03 апреля 2018 | 17:42
Во как оживилась прокремлевская шелупонь. Видать тем, кто более смачно брызжет слюной в сторону оппозиционера, больше платят.
nik476 03 апреля 2018 | 17:43
Название хорошее. Неужели и его своруют?
chapter_2 03 апреля 2018 | 18:02
Зачем А.Навальному формальная структура, которую всё равно не будут допускать до выборов?
У него уже есть партия, которую не надо регистрировать.
И имя этой партии "А.НАВАЛЬНЫЙ". Все порядочные люди уже вступили в эту партию!
ed10075 03 апреля 2018 | 18:06
Удачи, Алексей!
srk2658lu 03 апреля 2018 | 18:17
Подножки ставят со всех сторон Навальному.
Зато 4-х кратный президент Путин чуть слезу не пустил от открытости и прозрачности его выборов.
Технологии манипулирования массами власть осваивает с каждыми псевдовыборами всё больше и лучше.
Но Кривые Гаусса им не обмануть.