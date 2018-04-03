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17:02, 03 апреля 2018

Алексей Навальный намерен зарегистрировать новую политическую партию «Рабочее название»

Учредительный съезд запланирован на 19 мая.

Уведомление об образовании организационного комитета для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда было представлено в Минюст 29 марта. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов опубликовал в твиттере ответ ведомства, о том, что информацию там получили. Сам Навальный объяснил в Telegram, что в уведомлении указано рабочее название партии, которое так и звучит «Рабочее название», поскольку «кремлевские жулики» воруют его до съезда. У политика уже не раз уводили название партии.

С 2012 года он пытался зарегистрировать «Партию прогресса», но каждый раз получал отказ от Минюста. В феврале этого года за две недели до запланированного учредительного съезда замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов провел свой съезд партии с таким же названием. А в 2013-м политтехнолог Андрей Богданов зарегистрировал «Народный альянс» — так ранее называлась незарегистрированная партия Навального.

Команда Навального признает, что зарегистрировать новую партию к началу кампании по выборам мэра Москвы, будет трудно, но хочет попытаться, сказал в интервью Би-би-си соратник политика Леонид Волков.

Комментарии

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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 17:06

Одной помойкой меньше, одной больше... всё одно.

ze_danil 03 апреля 2018 | 17:13

mbh_vor_n1: было бы всё равно - не мешали бы

а если мешают - значит твой куратор обсирается со страха

patrik05 03 апреля 2018 | 17:14

Навальный объяснил что в уведомлении указано рабочее название партии, которое так и звучит «Рабочее название», поскольку «кремлевские жулики» воруют его до съезда...

Название партии А.Навального - "Череп и кости". Вбейте в поисковике "навальный череп и кости".

danko1 03 апреля 2018 | 17:25

Если власть не боится Навального, то почему всякие ублюдки регистрируют фейковые партии с одноименным названием безо всяких проблем и с попустительства власти?
Да к тому же постоянно преследуют и арестовывают его сторонников, запрещают акции.
Только слабая, преступная власть, боится оппозиции.

platonnekafrin 03 апреля 2018 | 17:33

patrik05: Вбейте в поисковике "навальный череп и кости".
- Вбил! Череп и кости полковника!

duch_nic 03 апреля 2018 | 17:36

patrik05: //Название партии А.Навального - "Череп и кости".//
"Некоторые источники утверждают, будто новобранец ложится в гроб и, мастурбируя на глазах у членов общества, открывает им свои самые стыдные сексуальные секреты."
Навальный тоже мастурбировал?

evgolius7 03 апреля 2018 | 17:44

Какие нахрен гиперзвуковые ракеты?
Эти рукожопые дятлы один-единственный беспилотник сделать не могут, чтобы он не разбился под телекамеры.

sanisan 03 апреля 2018 | 18:21

Это Навальный ловко придумал, всех обманул, класс! Ай да, Навальный, "рабочее название" - находчивый какой, блеск! - никто не догадается, пусть думают что хотят.

patrik05 03 апреля 2018 | 17:44

duch_nic:

Да его вряд ли туда приняли, в обществе "Череп и кости" состоят будущие президенты США, не думаю что какого-то А.Навального, примут в это тайное общество. Вот завербовать его, поставить на колени и заставить его мастурбируя на коленях поклясться в верности США и ордену "Череп и кости", это запросто могло быть.

rampa 03 апреля 2018 | 18:05

duch_nic: что ж ты "свои самые стыдные сексуальные секреты" прямо на сайте открываешь?

alexandr_l 03 апреля 2018 | 18:17

duch_nic: у вас с патриком парный конферанс ?

vezdehod 03 апреля 2018 | 17:54

Едва ли...царь батюшка не готов к такому обороту событий и вряд ли даст своё царское "добро".

jetsam 03 апреля 2018 | 17:09

в греции - все есть(с)
в россии - все своруют.

hagana 03 апреля 2018 | 17:11

Давай ,Алексей ! Под лежачий камень вода не течет ! Только название поприличней надо придумать ,- объявляй конкурс среди сторонников !

lion64___3 03 апреля 2018 | 17:13

Партия "Унитаз-обвальный имени ЦРУ". Самое подходяще название для сходняка либерастов. Проводить "съезды" им лучше всего в "немцово-дурицком сортире".

sirwalterscott 03 апреля 2018 | 17:13

... «кремлевские жулики» воруют...
правильно =
кремлевские жулики воруют

nanaryfive 03 апреля 2018 | 17:15

Сисян, жхиииии. Запад с вами!

kvam 03 апреля 2018 | 17:16

У политика уже не раз уводили название партии.
........................................................................................................................................................
Уводят лошадь или барана со двора. Ху*вый ты, Леха, хозяин, если твоих баранов со двора уводят.
А еще хочет, чтобы его выбрали на хозяйство страны.))))))))))))
Кроме , как пиз*ить что-нибудь, лес кировский или посылки почтовые на пару с брательником, ты больше ничего и не можешь.

glebbalbesov 03 апреля 2018 | 17:16

"Партия Навального". Такое название точно не украдут)))

sveklotron_7 03 апреля 2018 | 17:17

А че не "рабоче-крестьянское"? Или Лелик не уважает людей от сохи?

abuvgrobu 03 апреля 2018 | 17:20

Деньги, в общем, шлите. И побольше. Теперь - "на образование партии"

max3446 03 апреля 2018 | 17:20

слоган партии - врать всем и всегда?

canary 03 апреля 2018 | 17:34

max3446: вы про кого?

max3446 03 апреля 2018 | 17:51

canary: конечно про брехливого днищенского дня ничтожества наврального

stakanoff 03 апреля 2018 | 17:23

"Уточка"?

dirizhabli 03 апреля 2018 | 17:42

Во как оживилась прокремлевская шелупонь. Видать тем, кто более смачно брызжет слюной в сторону оппозиционера, больше платят.

nik476 03 апреля 2018 | 17:43

Название хорошее. Неужели и его своруют?

chapter_2 03 апреля 2018 | 18:02

Зачем А.Навальному формальная структура, которую всё равно не будут допускать до выборов?

У него уже есть партия, которую не надо регистрировать.

И имя этой партии "А.НАВАЛЬНЫЙ". Все порядочные люди уже вступили в эту партию!

ed10075 03 апреля 2018 | 18:06

Удачи, Алексей!

srk2658lu 03 апреля 2018 | 18:17

Подножки ставят со всех сторон Навальному.
Зато 4-х кратный президент Путин чуть слезу не пустил от открытости и прозрачности его выборов.
Технологии манипулирования массами власть осваивает с каждыми псевдовыборами всё больше и лучше.
Но Кривые Гаусса им не обмануть.

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