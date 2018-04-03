Госдума сегодня в третьем чтении одобрила законопроект о невозвратных билетах на поезда
Изменения вносятся в устав железнодорожного транспорта. Предполагается, что получить деньги за неиспользованные билеты, купленных по невозвратным тарифам, можно будет только в экстренных случаях.
Как ожидается, норма вступит в силу в 2019-м году. Перед этим документ еще должны одобрить Совет Федерации и президент.
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