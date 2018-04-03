Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассматривает возможность защиты прямых выборов главы города через суд. Об этом он сказал агентству РИА «Новости». Градоначальник уточнил, что сейчас ему со всей страны звонят юристы, которые видят в отмене прямых выборов мэра нарушение Конституции и выступают со своими предложениями.

Сегодня депутаты заксобрания Свердловской области приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга в окончательном чтении. Документ был подготовлен губернатором Евгением Куйвашевым.