Основатель группы «Аукцыон» Леонид Федоров устроил уличный концерт в поддержку Юрия Дмитриева

Основатель группы «Аукцыон» Леонид Федоров устроил в одном из скверов Москвы уличный концерт в поддержку главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Музыкант сыграл несколько песен. Свое выступление он сопроводил словами «свободу Юрию Дмитриеву» и «нам всем не помешает свободу иметь».

Главу карельского «Мемориала» обвиняют в изготовлении детской порнографии. Прокуратура запросила для него 9 лет колонии строгого режима. Приговор должны вынести 5-го апреля.