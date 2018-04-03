Основатель группы «Аукцыон» Леонид Федоров устроил уличный концерт в поддержку Юрия Дмитриева
Основатель группы «Аукцыон» Леонид Федоров устроил в одном из скверов Москвы уличный концерт в поддержку главы карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Музыкант сыграл несколько песен. Свое выступление он сопроводил словами «свободу Юрию Дмитриеву» и «нам всем не помешает свободу иметь».
Главу карельского «Мемориала» обвиняют в изготовлении детской порнографии. Прокуратура запросила для него 9 лет колонии строгого режима. Приговор должны вынести 5-го апреля.
Комментарии2
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junona 03 апреля 2018 | 16:42
Всегда уважала Леонида Фёдорова!
ziby 03 апреля 2018 | 16:43
"С волками жить - волков плодить" (С)