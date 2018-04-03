В Петербурге депутат накануне годовщины теракта в метро пришел к одной из пострадавших и поздравил ее «с именинами»
В Петербурге депутат накануне сегодняшней годовщины теракта в метро пришел в гости к одной из пострадавших, поздравил ее и назвал именинницей. Соответствующее видео с участием главы совета муниципального округа «Балканский» Савелия Лебедева появилось в интернете. На этих кадрах видно, как женщина поправляет его, говорит, что она не именинница и событие печальное. Позже депутат заявил, что женщина сама позвала его в гости на именины, при этом, комментируя ситуацию в интервью «Комсомольской правде», ее имени он вспомнить не смог.
Комментарии5
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bozk 03 апреля 2018 | 16:41
Сказано именинница - значит именинница! А то так и под суд можно пойти за экстремизм
gordy 03 апреля 2018 | 16:42
Правящее невежество?
ed10075 03 апреля 2018 | 16:41
Да потому что у депутатов всех мастей сразу после избрания именины души и пир духа!
boooben 03 апреля 2018 | 16:42
Чиновники РФ - легион недоделанных андроидов.
nikto_nikak 03 апреля 2018 | 16:44
Как этих покемонов заткнуть?