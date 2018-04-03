В Петербурге депутат накануне годовщины теракта в метро пришел к одной из пострадавших и поздравил ее «с именинами»

В Петербурге депутат накануне сегодняшней годовщины теракта в метро пришел в гости к одной из пострадавших, поздравил ее и назвал именинницей. Соответствующее видео с участием главы совета муниципального округа «Балканский» Савелия Лебедева появилось в интернете. На этих кадрах видно, как женщина поправляет его, говорит, что она не именинница и событие печальное. Позже депутат заявил, что женщина сама позвала его в гости на именины, при этом, комментируя ситуацию в интервью «Комсомольской правде», ее имени он вспомнить не смог.