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16:30, 03 апреля 2018

С организатором сегодняшней акции против блокировки Telegram связался сотрудник уголовного розыска

С организатором сегодняшней акции против блокировки мессенджера Telegram Анатолием Капустиным связался сотрудник уголовного розыска. Во всяком случае, звонивший представился работником этого ведомства, — рассказал Капустин сайту «Медиазона». Он уточнил, что его собеседник предлагал встретиться и пообщаться по поводу сегодняшней акции, поскольку получен запрос из вышестоящей инстанции. При этом Капустину предложили подъехать по месту прописки. Он это предложение отклонил.

Акция, которую анонсировал Анатолий Капустин, должна начаться сегодня в 7 вечера у приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Напомним, завтра истекает срок, в который Telegram обязали предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Комментарии

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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 16:39

Опять акционисты...

Дверь подожгут или яйца прибьют?

brandfa 03 апреля 2018 | 16:43

mbh_vor_n1: подожгут или яйца прибьют
---
Это твоё будущее: сначала яйца прибьют, а потом подожгут ... правда потом потушат по пионерски, они же не изверги.

kapitonovih_36 03 апреля 2018 | 16:49

brandfa: "Капустин это переложение отклонил".... попробовал бы Капустин отклонить подобное предложение в 37 году....хотя ныне эта прокладка будет гнуть из себя жертву "кровавого путинкого режима"....

olegleon 03 апреля 2018 | 16:42

"Надпись на дверях приемной КГБ "Прием граждан круглосуточно". Снизу приписка: "А когда выдача?""

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