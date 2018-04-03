С организатором сегодняшней акции против блокировки Telegram связался сотрудник уголовного розыска

С организатором сегодняшней акции против блокировки мессенджера Telegram Анатолием Капустиным связался сотрудник уголовного розыска. Во всяком случае, звонивший представился работником этого ведомства, — рассказал Капустин сайту «Медиазона». Он уточнил, что его собеседник предлагал встретиться и пообщаться по поводу сегодняшней акции, поскольку получен запрос из вышестоящей инстанции. При этом Капустину предложили подъехать по месту прописки. Он это предложение отклонил.

Акция, которую анонсировал Анатолий Капустин, должна начаться сегодня в 7 вечера у приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Напомним, завтра истекает срок, в который Telegram обязали предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.