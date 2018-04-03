Команда Алексея Навального подала в Минюст уведомление о проведении съезда партии «Рабочее название»
Об этом в Telegram-канале сообщил сам политик. Он сказал, что название его партии уже не раз пытались украсть до съезда, поэтому сейчас решено подать уведомление о съезде партии «Рабочее название», а затем переименовать.
Комментарии12
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olegleon 03 апреля 2018 | 16:34
неужели поумнел?
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 16:34
Говна то не хватало...
boooben 03 апреля 2018 | 16:36
mbh_vor_n1: И тут появился ты.
ukov 03 апреля 2018 | 16:44
boooben:
"рабочее название"
не Навальный, а новый Плеханов !
haldey 03 апреля 2018 | 16:53
mbh_vor_n1: ///Говна то не хватало...///
Я смотрю, Вы уже и имя партии подходящее подобрали)))
sadda 03 апреля 2018 | 16:36
От путинских крыс только дерьмо.
gregor 03 апреля 2018 | 16:36
Скоро эти невежества от власти , создавать партию с таким же названием начнут . Пригоженским портянычам позорится не привыкать ..... в крови это .
protiv777 03 апреля 2018 | 16:38
"Он сказал, что название его партии уже не раз пытались украсть до съезда," Овальный, хватит пыжиться и надувать щеки. Не то что название твоей сходки, так ты и сам то ни кому не нужен. Украли у него ......
И, Эхо, хватит называть этого проходимца политиком.
lion64___3 03 апреля 2018 | 16:43
Назвали бы партию просто - "Унитаз-обвальнй имени ЦРУ". Никто такое название не украдёт.
sasass 03 апреля 2018 | 16:45
Задал Кремлю загадку - теперь долго будут разгадывать эту загадку и пока не разгадают ничего не разрешат....)))
agriment 03 апреля 2018 | 16:54
Команда Алексея Навального подала в Минюст уведомление о проведении съезда партии «Рабочее название»
- Только название" Рабочее" а остальное туфта?
... да, как лодку назовёшь, так она и поплывёт(с)
uakolesov 03 апреля 2018 | 16:54
Успехов Алексей.!