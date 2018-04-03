Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебряных медалей чемпионата Европы
Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебряных медалей чемпионата Европы, однако это решение полностью устроило федерацию.
Три спортсменки из нашей команды – Антонина Скоробогатченкова, Мария Дудина и Мария Дувакина нарушили антидопинговые правила. На чемпионате Европы, который проходил в Словении в 2017 году, они сдали положительные пробы на мельдоний. Согласно правилам, если на допинге попадаются трое или больше спортсменов, аннулируется результат всей команды и бороться за более легкое наказание не имело смысла, но национальная сборная России могла получить еще и двухлетнюю дисквалификацию, которая, благодаря работе юристов Федерации стала условной и теперь наши гандболистки смогут принять участие в юношеском чемпионате Европы. что же до самих спортсменок, то они были дисквалифицированы на 20 месяцев, но позднее срок отстранения сократили до 3 месяцев.
Согласно решению международной Федерации гандбола российская сторона должна будет заплатить штраф в 20 тысяч евро.
Комментарии23
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keg 03 апреля 2018 | 16:09
как то уже не удивительно и обыденно...
pusto1 03 апреля 2018 | 16:25
keg: это дань моде: пьянь - боярышник, спортсмены - мельдоний
vbgolub 03 апреля 2018 | 16:37
Допинг превратился в еще одну в российскую скрепу.
boooben 03 апреля 2018 | 16:39
Оральный секс до добра не доводит!
Не от того предохранялись.
pusto1 03 апреля 2018 | 16:43
boooben: Бубен, он и есть бубен
pavel_3768 03 апреля 2018 | 16:48
pusto1: а может, это они уже специально принимают, чтобы вату накрутить? Да не, такого не может быть;)
irdo 03 апреля 2018 | 16:38
keg:
как то уже не удивительно и обыденно...
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Хочу позитива.
А то опять мельдоний,
опять горит:
"Задымление в ресторане Burger King привело к эвакуации более 3 тысяч человек из торгового центра «Афимолл-Сити», сообщает ТАСС во вторник, 3 апреля"
Нашла позитив:
15:32, 03 апреля 2018
"Россияне теперь могут бесплатно собирать в лесу валежник"
Прошла зима,
настанет лето,
спасибо Путину за это.
srk2658lu 03 апреля 2018 | 16:09
Опять Америка подкинула мельдоний девкам из Расеи...
sasass 03 апреля 2018 | 16:12
Привыкли к допингу и никак не могут отвыкнуть ...
babich174 03 апреля 2018 | 16:14
По всем видам спорта мы впереди планеты всей
nik213 03 апреля 2018 | 16:19
Всё идёт к тому, что и ЧМ по футболу в России не состоится
allexmar 03 апреля 2018 | 16:21
Эти девочки совсем тупые ? Мельдоний добрался до мозгов ? А может быть просто не в курсе.
djuga 03 апреля 2018 | 16:28
allexmar: Эти девочки совсем тупые ? Мельдоний добрался до мозгов ?
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Этот вопрос следует адресовать не девчонкам, а тренерам и врачам сборной. А спортсменки могли ни о чем не догадываться. Врач сказал - вот тебе витаминки, пей на ночь глядя, - они и пили.
pna 03 апреля 2018 | 16:30
allexmar: Весь мир спорта живет на добавках, витаминах и прочих препаратах.
На днях узнал что уже детям в возрасте 8-10 лет надо покупать витамины из США за бешеные бабки. А если нет денег у родителей, тренер говорит жрите дешевый мельдоний.
gvzdk 03 апреля 2018 | 16:21
Жрали,жрем и будем жрать...
ts 03 апреля 2018 | 16:38
gvzdk: А заплатят из бюджета...
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 16:22
Чё-то лизнули.
poluputing 03 апреля 2018 | 16:32
Рассея - страна лишенцев
yurhip 03 апреля 2018 | 16:32
Горбатого могила исправит
bosen48 03 апреля 2018 | 16:42
yurhip: Не твой случай. Тебя и могила не исправит. К делу и ни к делу, лишь бы какую-нибудь фигню про Россию сказать.
neon999 03 апреля 2018 | 16:40
Что они там все подсажены на этот мельдоний ? До сих пор непонятно, придуркам, что за это дисквалифицируют ? После всего, что было, это уже даже не смешно.
Лучше бы кокаин нюхали, что ли, который Лавров с Патрушевым возят.
vvs7651 03 апреля 2018 | 16:47
Мы за победою ценой не постоим!
jetsam 03 апреля 2018 | 16:53
интересно другое - каждый раз, когда ловят с мельдонием начинается ор:
"однократно...он не помогает... только постоянное употребление..."
но ловят с _однократкой_ - значит есть эффект-то? значит и тут вранье "однократно не помогает"...
* или у нас в спорте одни дебилы (чему мельдоний помог) или у нас контракт с производителем на рекламу