Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебряных медалей чемпионата Европы, однако это решение полностью устроило федерацию.

Три спортсменки из нашей команды – Антонина Скоробогатченкова, Мария Дудина и Мария Дувакина нарушили антидопинговые правила. На чемпионате Европы, который проходил в Словении в 2017 году, они сдали положительные пробы на мельдоний. Согласно правилам, если на допинге попадаются трое или больше спортсменов, аннулируется результат всей команды и бороться за более легкое наказание не имело смысла, но национальная сборная России могла получить еще и двухлетнюю дисквалификацию, которая, благодаря работе юристов Федерации стала условной и теперь наши гандболистки смогут принять участие в юношеском чемпионате Европы. что же до самих спортсменок, то они были дисквалифицированы на 20 месяцев, но позднее срок отстранения сократили до 3 месяцев.

Согласно решению международной Федерации гандбола российская сторона должна будет заплатить штраф в 20 тысяч евро.