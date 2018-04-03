Члены Президентского совета по правам человека призывает Роскомнадзор не блокировать Telegram...

Члены Президентского совета по правам человека призывает Роскомнадзор не блокировать мессенджер Telegram, если он не предоставит ключи для расшифровки сообщений органам безопасности. В заявлении, которое подписали восемь человек, содержится призыв к ФСБ найти другие способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, которые угрожают национальной безопасности. Новые технологические вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными правами, говорится в заявлении.