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16:04, 03 апреля 2018

Члены Президентского совета по правам человека призывает Роскомнадзор не блокировать Telegram

Члены Президентского совета по правам человека призывает Роскомнадзор не блокировать мессенджер Telegram, если он не предоставит ключи для расшифровки сообщений органам безопасности. В заявлении, которое подписали восемь человек, содержится призыв к ФСБ найти другие способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, которые угрожают национальной безопасности. Новые технологические вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными правами, говорится в заявлении.

Комментарии

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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 16:11

Ну, раз СПЧ вступился - значит есть за что блокировать. Надо блокировать.

pusto1 03 апреля 2018 | 16:22

Слабо им мессенджер перекрыть, всё это понты

kottigr1 03 апреля 2018 | 16:26

pusto1: Театр...
Все прекрасно понимают. что пупка у Путина и ФСБ не хватит закрыть Интернет, поэтому, что бы Вошьдь не упал лицом в говно.. по "просьбе трудящихся" он этого делать не будет.

patrik05 03 апреля 2018 | 16:28

Члены Президентского совета по правам человека призывает Роскомнадзор не блокировать Telegram...

Почему не блокировать, чтобы оставить исламским террористам хотя бы один мессенджер, по которому бы они могли договариваться от терактах?

haldey 03 апреля 2018 | 16:31

patrik05: Дык, именно эти нечеловеки нуждаются в защите своих прав...

sergeev67 03 апреля 2018 | 16:34

patrik05: Почему не блокировать, чтобы оставить исламским террористам хотя бы один мессенджер, по которому бы они могли договариваться от терактах?

Исламские террористы знают, что такое VPN. А патрик - нет! Смехота.

patrik05 03 апреля 2018 | 16:44

sergeev67:

Террористы знают ВиПиэН, наверняка, но это не главное, важно то, что фсбшники смогут смело бить электошокерами тех, у кого на телефоне будет скачен Телеграм.

sergeev67 03 апреля 2018 | 16:32

Это называется "метать бисер перед свиньями".

alexeycapitan 03 апреля 2018 | 16:18

Так права никто не отнимает. Пользуйтесь другими мессенджерами. В чем проблема?

nikitin43 03 апреля 2018 | 16:32

alexeycapitan: всё нать закрывать и первую расею - неудачный , вонюче-злобный проект .

sergeev67 03 апреля 2018 | 16:36

alexeycapitan: Пользуйтесь другими мессенджерами. В чем проблема?

WhatsApp на очереди. Там тоже ключи у пользователя формируются.
А что касается российской разработки "Алле", так там сообщения нельзя отправлять (???) и звонки платные. Очередное отечественное унылое г..но, в общем.

lom2011 03 апреля 2018 | 16:46

sergeev67: Не, Вацап в последнем обновлении предлагает "сквозное шифрование". Вацап устал идти на поводу у ФСБ.

oppicruss 03 апреля 2018 | 16:19

Коленом под зад этому Телеграмму, и вон из России! Не понимают по хорошему-пошли вон отель, нечего здесь гадить и террористов прикрывать!

mavviomi 03 апреля 2018 | 16:23

oppicruss: правильно, дикарям закон не писан, нечего тут соблюдать свою же конституцию и охранять тайну переписки! Чукчам это не нужно!

neon999 03 апреля 2018 | 16:20

Этот Совет - придурки-шуты при кремлевском пахане, с местом у параши. Чтобы он мог говорить «у нас всё как в нормальном государстве». Как приглашённые клоуны для обмазывания гавном на телешоу, или как Собчак на выборах - чтоб все «увидели» как «народ не любит этих либералов».

physik 03 апреля 2018 | 16:26

neon999: Я понимаю, что это у вас рассуждение о СПЧ вообще.
Но вот что вы можете сказать по поводу именно этой заметки?
Неужели приходится ждать новой "методички", а своей головы уже не хватает?

gregor 03 апреля 2018 | 16:33

У меня такое впечатление , что по просьбе 88 % населения ,Путин оставит в России только радиоточку ,которая будет работать круглые сутки ,и один канал по телевизору с вечной программой "Время " . И это достаточно вполне .
Я как и 88 % не возражаю ,я как большинство . Раз оно хОчут я тоже "За " .
Почему бы и нет ? Закрыться от всех колючей проволокой,провести ток и благоденствовать в Великой стране с великим населением .
Ну менталитет такой , что уж тут поделать . Не будет иначе никогда ,и нечего пробовать . Классик не даст соврать .

plidurok Андрей Филимонов 03 апреля 2018 | 16:34

Если бы сегодня существовала фашистская Германия, то при Гитлере, век воли не видать, был бы свой СПЧ

vlabumur 03 апреля 2018 | 16:52

plidurok: Если бы сегодня существовала фашистская Германия,
++++++++++++++++++++++++++
Все таки в Германии был национал-социализм или нацизм..есть разница, и довольно большая, между фашизмом Муссолини и национал-социализмом Гитлера.
А у нас в России свобода и демократия.)))

sasass 03 апреля 2018 | 16:36

Мыши просят кота не грызть их живьем ,а глотать их целиком...)))

neitral_n 03 апреля 2018 | 16:43

Неужели Совет по правам человека нашел в себе смелость призвать ФСБ к порядку? Бог мой, что делается! Так и до правосудия дойдём! ))

lom2011 03 апреля 2018 | 16:44

Шура (к Бортникову), не отступайте от своего. Пилите гирю, она золотая.
Распустите ФСБ, Россия расцветёт.

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