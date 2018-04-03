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16:00, 03 апреля 2018

Театр.doc объявил о сборе средств на похороны cвоего художественного руководителя Михаила Угарова

На Троекуровском кладбище отказались выделять место бесплатно.

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством», сообщили на официальном сайте Театр.doc. Место на кладбище готовы выделить только по коммерческой цене — 740 тысяч рублей, на которую у независимого театра нет денег. Коллеги Михаила Угарова отмечают, что у их художественного руководителя есть заслуги перед страной и всем современным театром. Деньги необходимы срочно, поскольку похороны в четверг, а без оплаты это невозможно. В театре Театр.doc рассказали ТАСС, что прощание и отпевание пройдут в храме Святой Троицы в Хохлах, начало в четверг в 11.30. Михаил Угаров умер в воскресенье из-за сердечного приступа. Скорая помощь приехала быстро, но врачи не смогли спасти драматурга. Основателю и художественному руководителю Театра.doc было 62 года. «Михаил Юрьевич научил нас всех ничего не бояться, бороться и работать», говорят артисты, режиссеры и все сотрудники Театр.doc

Все способы помощи по сбору средств для похорон Михаила Угарова указаны на сайте Театр.doc.

Реквизиты «Сбербанка»:

4276380018297866 — Елена Анатольевна М.

4276380130677474 — Зарема Мусабивена З. (привязана к телефону 89253309639)

5336690002523787 — Михаил Евгеньевич Д. (привязана к телефону 89262269634)

Комментарии

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traviliberalovgazamiudushlivami 03 апреля 2018 | 16:04

Богем даже после смерти народом брезгует.

kapitonovih_36 03 апреля 2018 | 16:07

прокладки желают всё иметь бесплатно....

patrik05 03 апреля 2018 | 16:21

Место на кладбище готовы выделить только по коммерческой цене — 740 тысяч рублей, на которую у независимого театра нет денег...

У театра "Гоголь-центр" было дохренища государственных денег и банда Кирилла Серебренникова каталась как сыр в масле. У Театр.doc финансирования нет и они хрен без соли доедают. Вывод: Госдепартамент США не стреляет Министерству культуры.

boooben 03 апреля 2018 | 16:44



А нельзя ли взять ипотеку на кладбище?

olegleon 03 апреля 2018 | 16:06

вот уж точно "понты дороже денег". совсем театральная элита от людей оторвалась (((

abuvgrobu 03 апреля 2018 | 16:14

Поинтересовался личностью усопшего. Заслуг перед государством у него действительно нет. От слова "совсем"..

andy66 03 апреля 2018 | 16:15

проведите кремацию, урну с прахом выставьте в фойе театра под стеклом. Рядом на табличке детально опишите ПОЧЕМУ так случилось. С указанием должностей и фамилий.

kissa_ 03 апреля 2018 | 16:24

andy66:

Ты, совковая ватка, не хочете перевести денег Зареме Мусабивене? Что так?

cukker 03 апреля 2018 | 16:20

это кладбище=филиал Новодевичьего, заслуги должны действительно быть. об этом при жизни надо думать

pna 03 апреля 2018 | 16:26

cukker: Обалдели люди искусства. Деньги для больных детей на операции всем миром собираем, а им тут надо за место на кладбище заплатить. А на обычном кладбище уже нельзя хоронить?

buva53 03 апреля 2018 | 16:26

Отличный театр, смелый, гражданственнный, честный...Очень жаль...Чиновники - суки.

tina56 03 апреля 2018 | 16:36

Пригожинские даже на смерти не умеют уйти в сторону.
На Николо-Архангельском цены если на сотку ниже, не более.
Неплохо живёт похоронный бизнес в Московском регионе.
Желаю им райской загробной жизни.

noxepy666 03 апреля 2018 | 16:39

tina56: А ты не завидуй. Напиши в Госдеп, может ему местечко на Арлингтонском кладбище дадут? Привыкли, что вам все государство должно дать задаром, ватники дурацкие..

rom8883 03 апреля 2018 | 16:55

tina56: Это не бизнес, это мафия. Наживаются на смерти людей.

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