Театр.doc объявил о сборе средств на похороны cвоего художественного руководителя Михаила Угарова

На Троекуровском кладбище отказались выделять место бесплатно.

Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством», сообщили на официальном сайте Театр.doc. Место на кладбище готовы выделить только по коммерческой цене — 740 тысяч рублей, на которую у независимого театра нет денег. Коллеги Михаила Угарова отмечают, что у их художественного руководителя есть заслуги перед страной и всем современным театром. Деньги необходимы срочно, поскольку похороны в четверг, а без оплаты это невозможно. В театре Театр.doc рассказали ТАСС, что прощание и отпевание пройдут в храме Святой Троицы в Хохлах, начало в четверг в 11.30. Михаил Угаров умер в воскресенье из-за сердечного приступа. Скорая помощь приехала быстро, но врачи не смогли спасти драматурга. Основателю и художественному руководителю Театра.doc было 62 года. «Михаил Юрьевич научил нас всех ничего не бояться, бороться и работать», говорят артисты, режиссеры и все сотрудники Театр.doc

Все способы помощи по сбору средств для похорон Михаила Угарова указаны на сайте Театр.doc.

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