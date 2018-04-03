Москва потратит на разгон облаков в ближайшие праздники 400 миллионов рублей
Мероприятия по метеозащите будут проводиться 1 и 9 мая, 12 июня, а также в День города в сентябре. Как напоминает «Интерфакс», в прошлом году «хорошая» погода обошлась московским властям почти в 300 миллионов рублей.
Комментарии26
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ansh 03 апреля 2018 | 15:35
Разгон облаков состоится при любой погоде! Даже когда их не будет! Бюджет будет освоен!
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:44
Как меня бесила «муму» в детстве невероятно.
Понял, что по этой системе вся Россия существует.
Проще уничтожить все, что тебе дорого, но не переть против барина.
(с)
zularin12 03 апреля 2018 | 15:48
evgolius7: Как меня бесила «муму» в детстве невероятно.
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Поделись сокровенным, облегчи душу.
dataan 03 апреля 2018 | 15:50
evgolius7: Это всё что ты понял? Перечитай, горемычный, мож дойдет.
vezdehod 03 апреля 2018 | 15:53
С колоколен Флагом машем - разгоняем облака ...За 400 лимонов "дерева".
pusto1 03 апреля 2018 | 16:02
ansh: Дуст, или что они там на граждан посыпают, подорожал
u237 03 апреля 2018 | 15:36
чудострана
post_v 03 апреля 2018 | 15:44
u237:
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Если не повезет, то облака разгонять все-таки придется реально.
Но главное ведь - не разгон облаков как таковых, а "освоение бюджета".
А бюджет немалый.
в 2015 году власти Москвы готовы были потратить беспрецедентную сумму - более 430 миллионов рублей из бюджета на разгон облаков во время проведения праздничных мероприятий в столице 9 и 24 мая, 12 июня и в День города (Интерфакс).
Для разгона облаков над Москвой перед маскарад-парадом по случаю фестиваля левой молодежи в Сочи в 2017 – из бюджета Москвы выделили 98 миллионов рублей, а на празднование Нового 2018 года в Москве – всего лишь 1 миллиард, т.е. всего лишь в 10 раз больше?
Мелко, Хоботов!
b522 03 апреля 2018 | 15:56
u237: Чудонедострана ихтамнетов.
hagana 03 апреля 2018 | 15:43
malorus_kiev136: Когда доживешь до пенсии ,молодой человек( 2018г регистрации на Эхе ) ,то будешь совсем по-другому реагировать на такое бросание денег на ветер !
eniro 03 апреля 2018 | 16:12
hagana: Не доживет он. С такой психологической устойчивостью, не получится...
dasergey 03 апреля 2018 | 15:38
сколько стоит ликвидация свалок
мусор то московский
olegleon 03 апреля 2018 | 15:42
mmakarov14: что значит "раздайте"? "Нет никаких «общественных денег», есть только деньги налогоплательщиков" (Тэтчер)
croaker 03 апреля 2018 | 15:39
В прямом смысле - деньги на ветер.
vvs7651 03 апреля 2018 | 15:40
Как в Древнем Риме...
Что надо такому народу - кусок хлеба и зрелища.
Для этого каких-то 400 млн не жалко.
Кроме того, власти требуется кормить силовиков для своей защиты.
Кстати, Рим рухнул, когда денег на силовиков перестало хватать.
fmsf FMSF 03 апреля 2018 | 15:46
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака.
Серебришком с самолетов
Разгоняем облака.
putin_itogy 03 апреля 2018 | 15:48
ПАДЛЫ!
А Я ХОЧУ - ДОЖДЯ!
Летнего, майского, тёплого дождя!
Того самого, под ЛАСКОВЫМ МАЙСКИМ ДОЖДИЧКОМ,
под который мой дед фронтовик, инвалид 2-мировой,
маршировали В МАЕ 1945 ГОДА, по площадям освобождённых городов.
КАКАЯ СУКА, ИСПУГАЛАСЬ ТЁПЛОГО МАЙСКОГО ДОЖДЯ?
Ответь, сука!
Ты наверное И в Армии не служил..?
А как же "тяготы и лишения"..?
Ты кому врёшь, ВОР..
Солдаты и тем более фронтовики(которых сейчас нет)
ЖИВЫЕ ЛЮДИ(не лже-президенты с ботоксом в щеках)-ДОЖДЯ В МАЕ НЕ БОЯТСЯ!
scorpion1964 03 апреля 2018 | 16:09
putin_itogy: Молодец!
riots 03 апреля 2018 | 15:49
Разгонять ОМОН будет ?
ha12raz 03 апреля 2018 | 15:53
Гуляйте, родимые........всей страной вам соберем.
Эх, вернулся бы Батый......всего то 10 % оброк был.
w49 03 апреля 2018 | 15:53
Разгон облаков - это как уборка снега.
Можно столько туфты туда написать, жуть!
Проверить-то невозможно.
Наверное сынок (или дочечка) приближенных будет этим заниматься, как прокурорская чайка мусором.
starok 03 апреля 2018 | 15:56
Лучше бы пролечили на западе полсотни больных детей на эти деньги!
annacrimea 03 апреля 2018 | 15:57
Во! А говорят - нехватка средств. Не врите: средств даже на 25% больше, чем в прошлом году! А то тут некоторые все с образованием носятся. Главное - разогнать облака!
zkotor 03 апреля 2018 | 16:02
Одним словом БЕСЫ на балу сатаны
sadda 03 апреля 2018 | 16:31
Москва жирует за счет провинции. Российские законы таковы что бизнесу выгодно регистрировать головные офисы компаний в столице, там и платят основные налоги, а не на территориях, где реально добывается нефть, газ или уголь, производится металл и т.д.
Кроме того в бюджет Москвы поступает налог на прибыль, в то время как в других городах России он идет в федеральный бюджет. Также налог дохода физических лиц в бюджет Москвы поступает полностью, в то время как в регионах он распределяется на всю область. Создали Москве особые условия, а до России и дела никому нет
sasass 03 апреля 2018 | 16:32
Не облака надо разгонят , а власть надо разогнать за такую распиловку народных денег....