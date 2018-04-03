Россияне теперь могут бесплатно собирать в лесу валежник
Раньше это было запрещено, так как он относился к категории древесины. Депутаты приняли новый закон в окончательном третьем чтении. В Госдуме считают, что разрешение свободно собирать валежник важно и для экологии.
Комментарии59
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abuvgrobu 03 апреля 2018 | 16:08
Да неужели ?! Вот спасибо, отцы родные !!!
kb2 03 апреля 2018 | 16:14
Ух ты вот это заживем! теперь точно энергетическая сверхдержава не замерзнет
sasass 03 апреля 2018 | 16:26
Целые села стали вымерзать из-за дурацкого закона Думы - теперь разрешили немного погреться ....
petrovitchcolyan 03 апреля 2018 | 16:27
А вы Путина ругаете ...
Вон оно как, весь в заботах о народе !
Не спит, не ест сердешный, а еще народ может совершенно бесплатно собирать бутылки, банки пивные этим самым зарабатывать на жизнь ...
А вы говорите работы нет, есть она, надо искать и собирать.
Главное чтобы не было войны !
bosen48 03 апреля 2018 | 16:37
petrovitchcolyan: Ну и к чему этот твой высер?
petrovitchcolyan 03 апреля 2018 | 16:40
bosen48:
Да чтоб ты пернул ублюдок продажный!
riots 03 апреля 2018 | 16:36
А раньше было запрещено ?! Ничего себе порядочки.
То есть валежник валялся и никто его не подбирал ?
chubuk 03 апреля 2018 | 16:42
А было время, когда некто переживал, что придется собирать дрова жителям Европы.