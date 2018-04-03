Российские правозащитники вывезли из Чечни за год более ста представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и членов их семей. Несколько человек позже вернулись, двое из них были убиты, — так утверждает глава «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков. Он убежден, что за преследование гомосексуалов в республике стоят высокопоставленные чиновники, а также лично Рамзан Кадыров.

Кочетков отметил, что сейчас в тюрьмах в Чечне находятся более десяти лесбиянок и женщин-трансгендеров.