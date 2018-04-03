Российские правозащитники вывезли из Чечни за год более ста представителей нетрадиционной сексуальной ориентации
Российские правозащитники вывезли из Чечни за год более ста представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и членов их семей. Несколько человек позже вернулись, двое из них были убиты, — так утверждает глава «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков. Он убежден, что за преследование гомосексуалов в республике стоят высокопоставленные чиновники, а также лично Рамзан Кадыров.
Кочетков отметил, что сейчас в тюрьмах в Чечне находятся более десяти лесбиянок и женщин-трансгендеров.
Комментарии9
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ppvngavr 03 апреля 2018 | 15:38
За преследование людей по принципу сексуальной ориентации ответственность должна быть возложена прежде всего на Гаранте конституционных прав и свобод человека
dataan 03 апреля 2018 | 15:44
двое из них были убиты
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Ну что ж поделаешь. Ошибка природы жить не должна. Закон.
prorab1 03 апреля 2018 | 15:50
dataan: Гомики в Чечне почкованием размножаются?
naivnyk 03 апреля 2018 | 15:47
ppvngavr: Полностью согласен, но у людей , даже таких, имена обычно бывают)
olegleon 03 апреля 2018 | 15:39
а если бы ещё ПМЖ в Германии или США он им оформлял бы, то тысячи и тысячи гомосексуалистов бы попросилось бы их устроить там.
naivnyk 03 апреля 2018 | 15:45
Имена есть? Хотя у кого я спрашиваю???)
kvam 03 апреля 2018 | 15:52
Он убежден, что за преследование гомосексуалов в республике стоят высокопоставленные чиновники, а также лично Рамзан Кадыров.
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А. я убежден, что этих более 100 пассивных гомосеков никто в Чечне не хочет трахать, вот и подались они по другим регионам, в поисках большого и толстого х...
malorus_kiev136 03 апреля 2018 | 15:56
Больные люди с нарушенной физиологией. Врача им!
ivan127_4 03 апреля 2018 | 16:31
Российские правозащитники вывезли из Чечни за год более ста представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и членов их семей. Несколько человек позже вернулись
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Я чет не понял: правозащитники насильно их вывозили что ли? Как гитлеровцы во время войны на работу в Германию?