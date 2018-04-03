Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга...

Большинство местных депутатов поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвышева. Нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Он считает отмену прямых выборов оскорблением жителей Екатеринбурга.