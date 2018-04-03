Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга
Большинство местных депутатов поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвышева. Нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Он считает отмену прямых выборов оскорблением жителей Екатеринбурга.
Комментарии14
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kottigr1 03 апреля 2018 | 15:36
Разве можно доверить рабам выборы их надзирателей ?
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:40
Указ о холопах был издан в 1597 году.
По нему все кабальные холопы, в прежнее время полусвободные люди, были почти сравнены с полными холопами или рабами.
По закону 1597 г. всех кабальных холопов велено было записывать в холопьи книги и считать прикрепленными к личности господина точно так же, как крестьяне считались прикрепленными к земле.
Ждёмс....
patrik05 03 апреля 2018 | 15:45
Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга...
Не голосуйте за депутатов нынешнего Заксобрания Свердловской области, на следующих местных парламентских выборах. А все эти митинги - пустое сотрясание воздуха.
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:51
patrik05:
Голодный ты наш...думаешь что пишешь умные вещи?
11.80...
Не голосовать это круто...
А нахрена ты всех созывал на выборы Путина?
Тебе за Путина надбавка идёт?
11.80...
Это что бы вторично тебя не кормить.
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 15:54
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО.
Кому они сдались - эти фейковые, пропеченюшенные "прямые выборы" !
Народ хочет порядка, а не пьяных оргий разного рода голосистых петухов на всякого рода мутингах.
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:58
mbh_vor_n1:
Как про Путинские митинги хорошо написал...
11.80 от всего сердца....
virgenu 03 апреля 2018 | 15:41
Вперёд в совок, товарищи!!!!Ваше мнение никому не важно, партия ваш рулевой! Под гениальным руководством Путина всех победим!
brandfa 03 апреля 2018 | 16:24
virgenu: чтобы дойти до совка (по части науки, искусства, образования, производства, человечности) , вам, действительно нужно двигаться вперёд ... однако, вы движетесь в противоположном направлении. Так что не надейтесь, совка вам не будет даже близко. А будет вам Венесуэла.
bolshoysceptic 03 апреля 2018 | 15:45
Все правильно! У нас «Суверенная демократия»!!! А посему нефиг...
malorus_kiev136 03 апреля 2018 | 15:51
Выборы мэров и губернаторов это всегда выборы на западные деньги. Недаром нечисть шевелится из-за их отмены.
Поэтому не нужны они.
vladimirgornitsky 03 апреля 2018 | 15:54
А зачем городу, в котором 73% проголосовали за Путина, выбирать себе мэра? Кого Путин поставит, тому и должны быть рады.
ha12raz 03 апреля 2018 | 16:17
А Ройзман не воровал, помогал людям.......вот тем и не мил он людям.
Метал бисер перед свиньями.
neon999 03 апреля 2018 | 16:26
Кремлёвские самозванцы «спрашивают народ» лишь когда вопрос несущественный или когда людей как следует затерроризировали, чтобы они проголосовали «правильно».
junona 03 апреля 2018 | 16:44
Вот так просто. Решение всех проблем по нежелательным кандидатам в мэры.