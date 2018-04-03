Аман Тулеев не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области
По крайней мере, так утверждает осведомленный источник агентства РИА «Новости». Сегодня Тулееву вручили мандат депутата регионального парламента, который оставался вакантным после ухода одного из парламентариев еще два года назад.
Газета «Коммерсантъ» утверждает, что Тулеев может возглавить кемеровский парламент на следующей неделе. На очередной сессии Областного совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера. Напомню, на днях Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Он утверждал, что несет моральную ответственность за трагедию, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии33
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aorswen 03 апреля 2018 | 15:33
Феодально-крепостная рашка. Не страна, а позорище на весь мир, мордор ыыы
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:37
Аман Тулеев не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области
Он помирать будет со счастливой улыбкой и слюнями на толстом подбородке.
Вот так и заканчивается карьера патриота...но денег заработал на патриотизме море...
patrik05 03 апреля 2018 | 15:41
Аман Тулеев не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области...
Вот из-за таких фейковых новостей, скоро будут блокировать сайты.
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:47
patrik05:
Отключат интеренет...куда вы пригожинские пойдёте работать?
Ему унитазы чистить?
Фига...у вас квалификация не та....без сайтов вы никто.
Хотя и с сайтами вы никто...лизать ...не работать.
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 15:38
aorswen: Мда...
Оттуда только вперёд ногами...
Пора ему палату в реанимации возглавлять...
vikwlad 03 апреля 2018 | 15:58
Как же теперь Тулеев от кемеровской думы до дома добираться будет без эскорта? Как простой работяга на своём пуленепробиваемом "Меседесе"?
sergirusso 03 апреля 2018 | 15:44
aorswen: Но в Европу со свим свиным рылом Рашка лезет...
andy66 03 апреля 2018 | 16:12
можно подумать что это он решает кем ему быть )))))
sergirusso 03 апреля 2018 | 15:37
РФия - медленно, очень медленно тонущий корабль...
polba 03 апреля 2018 | 15:57
sergirusso: Вообще-то, это выражение приписывают Дэн Сяопину и относилось оно к СССР.
sergirusso 03 апреля 2018 | 16:09
polba: Я на авторство не претендую. Иначе всякие Аристотели с Декартами, вернее их потомки затеребунькают... А выражение точное, это как раковые больные умирают при современной медицине. А нас всех жизньзаставляет лицезреть сие зрелище...
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 16:24
polba: Таки Денсяопин оказался прав.
ansh 03 апреля 2018 | 15:39
Партия скажет - надо! Аман ответить - есть! Старый боевой коммунистический конь ещё послужит товарищам...
virgenu 03 апреля 2018 | 15:39
Просто ещё одна синекура за преданность и послушание Путину. Всем губерам привет.А вот в США губернатор может запросто послать президента страны лесом, потому, что он избран гражданами штата.Напротив, лишнее общение с президентом ему засчитывают в минус на следующих выборах.
natogrek 03 апреля 2018 | 15:49
virgenu: Ботокс не видит ни своего будущего , ни будущего своих назначенцев без синекуры и не при власти.
osal 03 апреля 2018 | 15:39
Там же была вакансия сторожа, на автостоянке возле администрации. Сутки/трое. Чё, не взяли?
polba 03 апреля 2018 | 15:50
osal: По размеру зарплаты не сошлись, видимо.
vla7815 03 апреля 2018 | 15:40
Трах-тибидох и Тулеев стал всенародным избранником. Кузбасс, утирайся.
polba 03 апреля 2018 | 15:48
vla7815: То есть, вы против ельцинской Конституции?
vasya_von_smetankin 03 апреля 2018 | 15:40
Главное, чтобы Владимир Владимирович в нелояльности не заподозрил.
А там - гори оно всё...
agriment 03 апреля 2018 | 15:40
"Тулеев может возглавить/не собирается возглавлять кемеровский парламент на следующей неделе.",
- 73 года старику - отдыхай спокойно на огромной пенсии , но, видимо всё ему мало и таблеток от жадности так и не изобрели ...
Видимо и внуки/правнуки требуют постоянно. на хорошую жизнь, не в Кемерово
sergirusso 03 апреля 2018 | 15:41
agriment: Племянница тоже требовала... Человек предполагает, а Бог располагает.
aleks.rya 03 апреля 2018 | 15:49
Ты его в дверь выгоняешь, а он в окно лезет.
Без теплого места старику уже никак?
oksana63 03 апреля 2018 | 16:10
Естественно. Он собирается всего лишь воспользоваться депутатской неприкосновенностью и прочими ништяками. Заслужил, видать. А стыд глаза не выест.
nernerr 03 апреля 2018 | 16:10
Откуда столько прыти, "кемеровский парламент" заседает раз в месяц?
rogerrabbit 03 апреля 2018 | 16:15
>> не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области
ну и напрасно
получился бы шикарный глава парламента:
с собственной резиденцией, прислугой, дворовыми и крепостными...
babich174 03 апреля 2018 | 16:17
//Аман Тулеев не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области//
Т.е. выборы по бокУ. Ни как не может ряха оторваться от корыта.
gregor 03 апреля 2018 | 16:18
Мне кажется , что виновный и морально и физически , в трагедии в Кемерово , достоин быть в Совете Федерации Сенатором . Не для таких ли и создан этот орган ?
sasass 03 апреля 2018 | 16:23
Пытается править из-за угла , как в Татарстане продолжает править Шаймиев...
airjeff 03 апреля 2018 | 16:28
нести моральную ответственность без оклада спикера скучновато будет
ed10075 03 апреля 2018 | 16:33
Позорище!
А ведь он пришел к власти на волне борьбы с привилениями коммунистов.
ed10075 03 апреля 2018 | 16:38
Сам себе назначил моральную ответсвенность, хотя по закону независимое следствие и независимый суд должны были бы определить ему ответственность уголовную, за эксплуатацию в течение нескольких лет на подвластной ему территори непригодного для этого огромного здания, тяжкими последствиями чего стала гибель десятков детей с их родителями.
ed10075 03 апреля 2018 | 16:44
Спалил людей, но сохранил все привилении, а ведь он пришел к власти именно на волне борьбы с привилениями коммунистов.