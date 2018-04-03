//Аман Тулеев не собирается возглавлять парламент в Кемеровской области//

По крайней мере, так утверждает осведомленный источник агентства РИА «Новости». Сегодня Тулееву вручили мандат депутата регионального парламента, который оставался вакантным после ухода одного из парламентариев еще два года назад.

Газета «Коммерсантъ» утверждает, что Тулеев может возглавить кемеровский парламент на следующей неделе. На очередной сессии Областного совета Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера. Напомню, на днях Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Он утверждал, что несет моральную ответственность за трагедию, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня».