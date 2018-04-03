Родственники худрука «Театра.док» Михаила Угарова столкнулись с трудностями при организации его похорон

Родственники художественного руководителя «Театра.док» Михаила Угарова столкнулись с трудностями при организации его похорон на Троекуровском кладбище в Москве. Место там дают только по коммерческой цене, на которую у независимого театра нет денег. При этом утверждается, что у Михаила Угарова нет заслуг перед государством. Место стоит более семисот тысяч рублей. «Театр.док» сейчас занят срочным сбором средств на похороны Угарова, все реквизиты можно найти на сайте «Эха Москвы». Напомню, Михаил Угаров скоропостижно скончался накануне на 63-ем году жизни.