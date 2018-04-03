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15:04, 03 апреля 2018

Генпрокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн пришла к выводу, что Карлес Пучдемон должен быть выдан властям

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн пришла к выводу, что Карлес Пучдемон должен быть выдан испанским властям. Экс-президент Каталонии в конце марта был задержан недалеко от германско-датской границы и сейчас находится в тюрьме города Ноймюнстер на севере ФРГ.

Немецкие прокуроры пришли к выводу о правомерности ходатайства об экстрадиции, поданного Мадридом. Условия выдачи формально соблюдены, так как предъявленные в Испании обвинения соответствуют немецкому праву. Статья «подготовка восстания» сравнима с параграфом «государственная измена» уголовного кодекса ФРГ. Статье «хищение» соответствует обвинение в растрате государственных средств. Ведь для подготовки референдума в Каталонии потребовалось более полутора миллионов евро. Точная проверка виновности Пучдемона должна, однако, проводится в Испании и не входит в полномочия немецкой юстиции.

Прокуратура также подала заявление на дальнейшее содержание политика под стражей. Решение об экстрадиции должен вскоре принять верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн. Испанские спецслужбы узнали о визите Пучдемона в Хельсинки из твита одного из финских парламентариев. После этого Мадрид издал европейский приказ об аресте, и опальный политик решил покинуть Хельсинки не на самолете, а на машине. Шведские и датские спецслужбы пропустили Пучдемона, однако он был задержан в Германии.

Решение немецкой прокуратуры было не политическим, а юридическим, подчеркивается в ФРГ. Между тем испанские адвокаты Пучдемона подали в верховный суд Испании срочную апелляцию с требованием снять все существующие обвинения. Немецкий адвокат пообещал после решения суда подать жалобу в Конституционый суд ФРГ.

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mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 15:10

Дави народовластие! Даешь евродимакратию!!!

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