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15:03, 03 апреля 2018

Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить в Брюссель

Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых Москва собиралась направить для работы в постпредство в Брюссель. Как сообщил замглавы МИДа Александр Грушко, семь человек были объявлены нежелательными, еще троим не дают разрешение на въезд. Грушко подчеркнул, что НАТО, высылая российских дипломатов, «рубит сук, на котором сидит, Альянс не сможет обеспечить глобальную безопасность без России».

Комментарии

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zularin12 03 апреля 2018 | 15:05

Русофобы, новость для вас:
Правительство Чехии приняло решение отказаться от санкции в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
Кроме того, премьер-министр подверг резкой критике отношения с США и Великобританией. «Мы слишком долго выполняли указания США себе в ущерб. Настало время вернуть себе независимость», – заявил премьер.
Президент Земан поддержал данное решение и призвал Россию к конструктивному диалогу ради восстановления прежних, дружеских отношений между странами.

doorin 03 апреля 2018 | 15:09

Чешский генерал, глава военного комитета НАТО
Петр Павел сообщил, что начало восстановления
сотрудничества блока НАТО с Москвой станет возможным
только при одном условии - если русские уберут все свои
войска от границ стран НАТО не менее чем на 10 000 км.

И пока этого не произойдет, НАТО полностью прекращет
любое общение с русскими и высылает весь персонал
русских шпионов в постпредстве России при НАТО.

«Наши отношения стремительно ухудшаются, нет доверия,
виноваты русские, приблизившиеся в плотную к границам
НАТО. А ведь русские мамой клялись, Горбачев даже зуб
давал, что русские не будут этого делать.

Разве можно после такого наглого обмана русских им
доверять? Ответ очевиден - нет и еще раз нет !», —
добавил чешский генерал Петр Павел.

\ North Atlantic Nreaty Organization (NATO) \

patrik05 03 апреля 2018 | 15:10

Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить в Брюссель...

Россия должна временно пересмотреть свои "списки террористических организаций" и начать вооружать все группировки, которые готовы воевать с солдатами НАТО и их союзниками по всему миру.

bozk 03 апреля 2018 | 15:09

Токсичность

luger_max_otto 03 апреля 2018 | 15:09

НАТО, не пуская российских дипломатов, рубит сук? То есть российские дипломаты- это суки? Какое неожиданное признание :)

glotze7 03 апреля 2018 | 15:10

Вы еще пожалеете, если у меня кирпич не купите...

vladkotov 03 апреля 2018 | 15:10

РФ сейчас и есть глобальная опасность для мира..

alexisgross_042018 03 апреля 2018 | 15:13

В детстве и юности Саша был умным мальчиком, а вот младший дурак-дураком ;)) Старший пошел по стопам Рогозина и поглупел хуже младшего ;)) До Димы конечно далеко, но прогресс на лицо 4))

abuvgrobu 03 апреля 2018 | 15:14

А зачем вообще направляли? Чтобы снова по носу получить? Есть там один представитель и хватит.

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