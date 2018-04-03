Жители Петербурга приносят цветы к станции метро в память о погибших в теракте, произошедшем год назад

Жители Санкт-Петербурга сегодня приносят цветы к станции метро «Технологический институт» в память о погибших в теракте, произошедшем год назад. У входа и выхода волонтеры раздают белые розы. В храмах северной столицы проходят панихиды.

Напомним, теракт произошел в разгар рабочего дня. Трагедия унесла жизни 15 человек, пострадали более ста. Террорист, взорвавший бомбу, погиб на месте, при этом удалось предотвратить второй взрыв. В качестве обвиняемых следователи привлекли 11 человек. Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга не были знакомы и общались через мессенджер, об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.

Все обвиняемые содержатся под стражей.