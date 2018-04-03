После отставки с поста губернатора Аман Тулеев стал депутатом кемеровского парламента

Как сообщает «КоммерсантЪ», на следующей неделе экс-главу региона назначат спикером.

Экс-глава Кузбасса пробыл на почетной пенсии всего два дня – сегодня стало известно, что Тулеев получил мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме Кузбасса. Более того, по данным «Коммерсанта», на очередной сессии глава совета депутатов Кемеровской области Алексей Синицын сложит с себя полномочия – кресло спикера достанется Тулееву.

73-летний губернатор подал в отставку 1 апреля, спустя неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В видеообращении к жителям Кузбасса Тулеев заявил, что больше не может работать на посту с таким «тяжелейшим грузом». Послу отставки экс-глава региона сохранил за собой почетное звание «народного губернатора», которое дает право на ежемесячные выплаты, резиденцию и кабинет в областной администрации.

На посту губернатора Тулеев проработал больше 20 лет.