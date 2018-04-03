После отставки с поста губернатора Аман Тулеев стал депутатом кемеровского парламента
Как сообщает «КоммерсантЪ», на следующей неделе экс-главу региона назначат спикером.
Экс-глава Кузбасса пробыл на почетной пенсии всего два дня – сегодня стало известно, что Тулеев получил мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме Кузбасса. Более того, по данным «Коммерсанта», на очередной сессии глава совета депутатов Кемеровской области Алексей Синицын сложит с себя полномочия – кресло спикера достанется Тулееву.
73-летний губернатор подал в отставку 1 апреля, спустя неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В видеообращении к жителям Кузбасса Тулеев заявил, что больше не может работать на посту с таким «тяжелейшим грузом». Послу отставки экс-глава региона сохранил за собой почетное звание «народного губернатора», которое дает право на ежемесячные выплаты, резиденцию и кабинет в областной администрации.
На посту губернатора Тулеев проработал больше 20 лет.
Комментарии17
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aorswen 03 апреля 2018 | 15:03
Круговорот говна в феодальной рашке ))
Щекастое чмо неплохо предусмотрело пути отхода бгг
mbh_vor_n1 03 апреля 2018 | 15:04
Вот это правильно, Кузбасс - ЗА. Хороший мужик, грамотный губернатор, честный чиновник.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 15:05
aorswen: рылошвайн. Внук данко1.
evgolius7 03 апреля 2018 | 15:07
Тулееву сохранят резиденцию,огромную пенсию,охрану и помощника
Сдохнет,счастливо пуская слюни во сне,обласканный властью
Хотя денег у него ...под сотню миллионов долларов за 20 лет воровства..
Вот патриоты..вы его облизываете?
Для вас он настоящий патриот?
А ведь у вас опять Навальный будет виноват...это он оплачивает этого козла за счёт ваших налогов?
Русский мир ...это вот так?
sitnik971 03 апреля 2018 | 15:12
Аман Тулеев был хорошим губернатором. Жаль, что пришлось уйти с поста губернатора. Трагичное стечение обстоятельств.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 15:13
Народная депутана. Суровый Кузбасс любит депутану.
general_123 03 апреля 2018 | 15:04
У нас всегда так: вместо тюрьмы - в депутаты.
captain_ 03 апреля 2018 | 15:05
Какое будущее может быть у народа, для которого слово "либерал" имеет более негативный оттенок, чем слово "коррупционер"?
Правильно - будущего в РФии нет...
danko_klisma 03 апреля 2018 | 15:03
Вот это правильно!!! Где мразьданко1?
arye_11 03 апреля 2018 | 15:03
Великий Вождь давно известен принципом - "Своих не сдаю", но в случае с Тулеевым, это уже явный перебор.
diximania1948 03 апреля 2018 | 15:04
ЕДРОсоса Путина от кормушки и бульдозером не оттянешь!
advokat52 advokat 03 апреля 2018 | 15:04
ну раз Кемерово так его хочет
kb2 03 апреля 2018 | 15:05
Оно того, не тонет...
bmrt 03 апреля 2018 | 15:07
Отнюдь не смешно, а постыдно...
liudmilaho 03 апреля 2018 | 15:09
Повышение за доблестную службу. Еще и памятник при жизни поставят.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 15:10
Почему люди не могут уйти достойно... сколько раз нужно обделаться чтобы самому понять, что уже хватит...
ed10075 03 апреля 2018 | 15:12
Ибическая сила! Спалил людей, и вместо уголовного наказания теперь с "тяжелейшим грузом" будет народным губернатором, с сохранением всех привилегий, да еще и спикером областной думы! До полного счастья ему еще звезду Героя России повесить!