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14:32, 03 апреля 2018

Массовая эвакуация проводилась сегодня из торгового центра «Афимолл» в Москве

Там произошло задымление в ресторане «Бургер Кинг», из здания пришлось вывести около 6 тысяч человек, — сообщили ТАСС в экстренных службах. Обстановка была спокойной. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане. Подробности не уточняются. «Афимолл» возобновил работу менее чем через час после эвакуации.

Комментарии

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dekadik 03 апреля 2018 | 14:39

Опять жарили мясо на пальмовом масле....

zapadnay 03 апреля 2018 | 15:11

Случись что, очень трудно будет из него выбраться. Попадаешь сразу из метро, потом на этажи по эскалаторам. А если их отключат?! Единственный выход и вход. Запасные где-то в закоулках, сразу не найдёшь.
Кошмар.

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scorpion1964 03 апреля 2018 | 14:43

У них что - даже на кухне вытяжки нету?
Значит, в ТЦ и подавно...

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