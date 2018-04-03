Массовая эвакуация проводилась сегодня из торгового центра «Афимолл» в Москве
Там произошло задымление в ресторане «Бургер Кинг», из здания пришлось вывести около 6 тысяч человек, — сообщили ТАСС в экстренных службах. Обстановка была спокойной. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане. Подробности не уточняются. «Афимолл» возобновил работу менее чем через час после эвакуации.
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dekadik 03 апреля 2018 | 14:39
Опять жарили мясо на пальмовом масле....
zapadnay 03 апреля 2018 | 15:11
Случись что, очень трудно будет из него выбраться. Попадаешь сразу из метро, потом на этажи по эскалаторам. А если их отключат?! Единственный выход и вход. Запасные где-то в закоулках, сразу не найдёшь.
Кошмар.
scorpion1964 03 апреля 2018 | 14:43
У них что - даже на кухне вытяжки нету?
Значит, в ТЦ и подавно...