Массовая эвакуация проводилась сегодня из торгового центра «Афимолл» в Москве

Там произошло задымление в ресторане «Бургер Кинг», из здания пришлось вывести около 6 тысяч человек, — сообщили ТАСС в экстренных службах. Обстановка была спокойной. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане. Подробности не уточняются. «Афимолл» возобновил работу менее чем через час после эвакуации.