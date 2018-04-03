Глава Российской академии наук Александр Сергеев призывает отказаться от Единого государственного экзамена
Выступая на Московском экономическом форуме, он сказал, что все начинается со школы. В них должна вернуться научная составляющая. Сергеев посетовал на «утечку мозгов из России». Напомню, в Министерстве образования периодические возникающие инициативы об отмене ЕГЭ постоянно критикуют. В правительстве считают, что единый госэкзамен позволяет поступать в ВУЗы на равных условиях жителям всех регионов.
Комментарии13
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elena_prestar 03 апреля 2018 | 14:35
Я работала в Приемной комиссии вуза долгие годы, хотите погрязнуть во взятках?
evgolius7 03 апреля 2018 | 14:58
elena_prestar:
Открывают ворота....
Теперьнадо будет откладывать с первого класса деньги на экзамены.
Как димон говорил учителям...идите в бизнес.
Теперь бизнес узаконят в школах.
semia 03 апреля 2018 | 15:14
Может Академия Наук вернется к Науке? А то пополнили ее ряды ветеринарами и агрономами, ну еще врачами.Реарганизация носила явно политический характер. Так что о реальных достижения можно забыть. И тут акадЭмик решил взяться за образование.
vsveter 03 апреля 2018 | 15:04
elena_prestar: Конечно, проблемы с ЕГЭ есть, но эта форма гораздо лучше, чем было раньше. И наиболее сильным ученикам никак не мешает развивать научную составляющую. Интерес к познанию формируется 10 лет, ЕГЭ влияет только на 11. И если школа воспитала ищущих и самостоятельно думающих ребят, то это от них никуда не уйдёт. К нам поступали по ЕГЭ из посёлков и из деревень, чего раньше не было. Среди таких выпускников есть очень яркие личности, уже и диссертации защитили и окончили ВУЗ с красным дипломом. Обычные экзамены провоцируют и взяточничество, и завышение оценок в школах.
А сколько звонков от друзей и знакомых, уж молчу про родственников - вал. Продавливали своих и отраслевые производства.
Конечно на некоторые факультеты МГУ, в творческие и медицинские ВУЗы можно проводить и экзамены и собеседования. Как исключение.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 14:38
Хм, и как пацану из деревни Бутурлино без ЕГЭ поступить в хороший институт?
Я это про нынешнего главу РАН: похоже, что он не совсем понимает нынешних реалий поступления в институт и альтернатив этому.
ramzevs 03 апреля 2018 | 14:48
Дармоед. Лучше призвал бы закрыть РАН.
vladimir1967 03 апреля 2018 | 14:50
Как обычно во всем виновата школа и учителя. Против.царька высказаться страшно.
sir_charlie 03 апреля 2018 | 14:51
Начальник ему велел свалки очистить, а он в ответ "Наша задача - не пущать и запретить ЕГЭ!".
ramzevs 03 апреля 2018 | 14:57
Потому что они не ученые, а в говне мочёные.
pampey 03 апреля 2018 | 14:54
Наконец-то, черт возьми! Ведь это система образования была придумана для мигрантских райнов США! Из наших детей хотят сделать неудачников!
balkin 03 апреля 2018 | 14:59
ИМХО. Чтоб учиться в хорошем институте, надо бы иметь хорошую "школу". Когда школа натаскивает на ЕГЭ, человек научается ставить галочки в клеточки. И вот приходит пора дифуравнений, аналитической химии и микробиологии, анализа исторических документов и артефактов, петрографии и баллистики. А мозг застыл на уровне sqrt(9*16)=?
Вот, убежден, что ЕГЭ можно оставить в обороте, но результаты его надо учитывать при поступлении в институты, позволяющие получить нынешнюю степень "бакалавра", в техникумы (колледжи), но не в ВУЗы типа МФТИ, МВТУ, ТРТИ, МИФИ.
Доживем ведь до того, что академиками станут способные отличить глобус от фикуса
advokat52 advokat 03 апреля 2018 | 15:02
То что у взрослого населения России ни какой уверенности в будущем уже давно нет - это понятно, а теперь и дети без понятия о будущем остались. Как им быть если все последнее время они готовились именно к сдаче Ег?
maxkert 03 апреля 2018 | 15:03
У ЕГЭ есть свои недоработки, но в целом идея единого экзамена замечательная! не согласны с результатами кавказских республик, так едва ли в этих результатах виноват ЕГЭ!