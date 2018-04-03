Девушка из эскорта Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, согласилась признать свою вину в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на ее адвоката. По его данным, аналогичным образом готовы поступить и другие фигуранты дела. В настоящее время обвиняемые находятся в тюрьме в Бангкоке. Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение секс-тренингов.