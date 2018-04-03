Настя Рыбка согласилась признать свою вину в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда
Девушка из эскорта Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, согласилась признать свою вину в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на ее адвоката. По его данным, аналогичным образом готовы поступить и другие фигуранты дела. В настоящее время обвиняемые находятся в тюрьме в Бангкоке. Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение секс-тренингов.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rern 03 апреля 2018 | 14:35
Необходима легализация проституции в РФ.
noxepy666 03 апреля 2018 | 14:42
rern: Исключительно для гражданок Украины. А то сами зарабатывают русские рубли на Ленинградке, а налогов для Крыма не платят.
spb_aborigen 03 апреля 2018 | 14:45
noxepy666:
А российские проститутки платят налоги? И давно?)
hysteria 03 апреля 2018 | 14:47
spb_aborigen: Што они могут заплатить, с 11.80?
Рассмешили)))
noxepy666 03 апреля 2018 | 14:48
spb_aborigen: Ну они хотя бы их за рубеж не выводят))
cockeyed 03 апреля 2018 | 14:55
spb_aborigen: это надо узнаем у тебя - ты платишь налоги?
jetsam 03 апреля 2018 | 14:43
rern: она легализована давно. вы что, в госдуму не ходили, не видели, не слышали?
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 15:05
rern: Дерипаска, как источник выплат, должен был удержать налог еще с того вознаграждения. Да и Приходьке трудно будет вычет получить - расходы на б(лебедей) ведь у него без чека.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 14:44
А американцы, что ж, выходит не спешат с гражданством к этим клоунам ? И Путин не спешит с посылкой самолетов за проституткой и её сутенером ? Ай-яй-яй.. На хер, получается, они никому не нужны..
noxepy666 03 апреля 2018 | 14:45
abuvgrobu: Как раз наеборот. Только туда и годны.
fizik 03 апреля 2018 | 15:08
вообще занятно, т.е. если ты, со своим самоваром поехал в Таиланд. Для примера нанял гида в Москве и поехал с ним в Таиланд.
То его могут забанить в тюрягу за незаконную трудовую деятельность?