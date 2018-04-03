Госдума призывает власти России занять более жесткую позицию в отношении Латвии
Там президент накануне подписал поправки к законам, которые переводят школы национальных меньшинств на латышский язык обучения. По словам вице-спикера Госдумы единоросса Петра Толстого, можно подумать об экономических санкциях в отношении Риги.
Завтра в Риге должна состояться акция протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения.
Комментарии45
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_klisma 03 апреля 2018 | 14:31
Вот это правильно!!!
danko_klisma 03 апреля 2018 | 14:34
danko_klisma: задавить санкциями! Пусть все на туалет в Германию едут.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 14:40
Ждем жесткого отношения к Москве от Татарстана, да. Эти клоуны что, не понимают, что действуют так же?
danko_klisma 03 апреля 2018 | 14:42
luger_max_otto: клоун это ты. Жди во Львове, пока тебя к Венгрии присоединят.
kottigr1 03 апреля 2018 | 14:46
danko_klisma:
При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 622 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 7500 рублей, что в евро где-то около - 120 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 120 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !
Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.
Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?
hysteria 03 апреля 2018 | 14:52
Гиви Иванович! Совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай. И машину отнял, и права.)))
danko1 03 апреля 2018 | 14:53
kottigr1: Как же этот потомок такую фамилию опозорил, став мерзким холуём.
А школа русская должна быть только при посольстве, а остальные,желающие жить в Латвии, должны язык этой страны изучать.
И чтобы дети не забывали русский язык, должны дома на нем говорить и русские культурные центры создавать.
evgolius7 03 апреля 2018 | 14:56
Потомки тех, кто вторгся в Латвию, депортировал с Сибирь латышей и занял их дома, сегодня не хотят уезжать на свою историческую родину.
Они требуют, чтобы Латвия за свой счет учила их детей русскому языку.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 14:59
danko1: старая мразь и ты пришла? Ты на каком языке в маями учишься?
kissa_ 03 апреля 2018 | 14:55
kottigr1:
Коренной латыш о политики Латвии, России и Евросоюза
https://www.youtube.com/watch?v=8ztuZwYG-zE
kottigr1 03 апреля 2018 | 15:02
kissa_: Таких "коренных латышей" и в России хватает.. За пузырек "Боярышника" они Вам расскажут гораздо больше, чем за бутылку пива...
kissa_ 03 апреля 2018 | 15:09
kottigr1:
Про то, что вы - вонючие совковые портянки за бояру несете всякую пургу за бояру - интеллигентная публика в курсе...
Спасибо Великому Ельцину, что загнал вас - ватное быдло, отвязавшееся в 1917-м, в ваше вонючее стойло.
olegleon 03 апреля 2018 | 14:56
kottigr1: "При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ."
опять врёшь )))
kottigr1 03 апреля 2018 | 15:04
olegleon: Хочешь сравнить расходы ЖКХ в Москве и Риге ? Так ведь уже их с тобой вместе сравнивали и ты потом сидел в луже... Можешь повторить !?
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 15:02
kottigr1:
При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Смотри-ка!
С первой строчки и сразу же Спи///днул)))
Стоит ли читать всю остальную хуергу?
diximania1948 03 апреля 2018 | 15:06
kottigr1: Вата гордится Путиным, ей на зарплату наплевать.
nf5096004 03 апреля 2018 | 14:55
danko_klisma: какое Львов имеет отношение к Венгрии? Географию и историю учи!
ivar1964 03 апреля 2018 | 15:06
nf5096004: Совет бесполезен. Не в коня корм.
cockeyed 03 апреля 2018 | 14:46
luger_max_otto: Отсоси у меня и бегом к очередному клиенту. но не забудь смазать дырку вазелином, а иначе тебе натрут мозоль!
ze_danil 03 апреля 2018 | 14:48
cockeyed: заднеприводная портянка?
и почем у я не удивлён...
hunterhead 03 апреля 2018 | 15:07
cockeyed: "Отсоси у меня и бегом к очередному клиенту. но не забудь смазать дырку вазелином, а иначе тебе натрут мозоль!"
Кто-то еще сомневается, что все путенские портянки - пи**ры? :-D
seryj_wolk 03 апреля 2018 | 14:53
danko_klisma: Смех один от этих патриотишек. Сидят под санкциями по уши и кому-то еще пытаются санкциями угрожать. Всем плевать на изгоев, никого не испугаете.
kissa_ 03 апреля 2018 | 15:03
seryj_wolk:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
vlabumur 03 апреля 2018 | 14:42
danko_klisma: Вот это правильно!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Логично, если в Латвии живешь нужно знать язык в совершенстве.
kissa_ 03 апреля 2018 | 15:01
vlabumur:
Тебе вонючей совковой портянке, высранной колхозной шлюхой, никогда не понять, почему в демократической Европе в многонациональных странах множество государственных языков.
Жаль Ельцин не добил вас, красно-коричневую мразь.
olegleon 03 апреля 2018 | 15:02
vlabumur: если живёшь в Германии то нужно в совершенстве немецкий знать. если в Британии то английский. если в США, то американский вариант английского.... только миллионы людей не то что "в совершенстве", а только на начальном уровне знают язык. на Вы же найдёте им оправдание
aleksandr39 03 апреля 2018 | 14:52
danko_klisma: ГОСДУРА предлагает детям и внукам депутатов ГОСДУРЫ живущим в Англии запретить учиться и разговаривать на английском языке ,только на русском .
aleksandr39 03 апреля 2018 | 14:55
danko_klisma: Депутат ГОСДУРЫ Сережка Железняк возмущен тем ,что его три дочери живущие в Лондоне не умеют говорить по русски .
hunterhead 03 апреля 2018 | 15:00
danko_klisma: "Вот это правильно!!!"
Конечно правильно! Не хочите учить латышский - welcome to Russia! :-D
popov_m 03 апреля 2018 | 14:35
Толстой, где учатся твои дети (внуки) и на каких языках им преподают???
danko_klisma 03 апреля 2018 | 14:37
popov_m: а твои, попов?
midnightblues 03 апреля 2018 | 14:46
popov_m: Дети толстого носители проблемной генетики
толстой-американец такой был известный психопат и мерзавец
и этот его потомок
dsa_dsf 03 апреля 2018 | 14:40
Хватит это терпеть! Пусть возвращаютса в россиюшку, и матерятса на родном языке сколько угодно.
captain_ 03 апреля 2018 | 14:40
Прочёл интервью с Родниной. О ней самой уже много написали другие. Я о дочери. Судя по тому, что она не хочет говорить с матерью о политике (или мать не хочет?) и в своих репортажах называла присоединение Крыма аннексией, дочка у неё - порядочный человек.
pusto1 03 апреля 2018 | 14:52
captain_: они все приспособленцы и перекрашиваются вмиг.
avp235 03 апреля 2018 | 15:01
dsa_dsf:
После восстановления независимости Латвии прошло 37 лет, выросло новое поколение. Неужели эти русские, прожив всю жизнь там, так и не научилось латышскому? Нет? Ну так сами и виноваты, тупицы. Кстати молодежь в Латвии, родившаяся уже после освобождения, в большинстве говорит по русски и не делает из этого проблемы.
aleksei123m 03 апреля 2018 | 14:47
Как "хорошо" у нас с Латвией, а как быть с Татарстаном?
Вы бы, существа из госдуру, у себя разобрались.., хотя бы с пожнадзором.
jetsam 03 апреля 2018 | 14:48
@которые переводят школы национальных меньшинств на латышский язык обучения. @
т.е. если в какой-нибудь пингвинии местные школы переводят на местный язык - нам возбуждаться????
---
и тут, василий иванович, мне так попёпрло, так попёрло... (с)
---
* а почему католиков не трогают? у них, вообще, поклонение нашему христу на ихнем латинском. непорядок. наш христос на старославянском исключительно гутарил.
greeg1 03 апреля 2018 | 14:51
Вот же ж суки.А против Израиля думцы не хотят ввести экономические санкции? Там ведь тоже на русском языке в школах не преподают и он даже не значится государственным. Хотя русских людей в Израиле даже поболее будет чем в Латвии.
abuvgrobu 03 апреля 2018 | 14:51
Не нужно быть лингвистом и филологом чтобы понять, что уже через сто лет латышский язык прекратит своё существование. Население Латвии уменьшается как в результате эмиграции, так и в результате естественной убыли населения. Там уже меньше двух миллионов человек, из них примерно 30% русскоязычные. А за пределами этой микроскопической страны латышский вообще никому не нужен.
hunterhead 03 апреля 2018 | 15:11
abuvgrobu: "Не нужно быть лингвистом и филологом чтобы понять, что уже через сто лет латышский язык прекратит своё существование."
Да да, в твоих мокрых снах все это обязательно сбудется, abuvgrobu...:-D
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 14:53
Я с Думой этой за одно и даже больше: Тут надо запретить латышский не только в наших школах, но и в ихних!
persona_non_grata 03 апреля 2018 | 14:56
Образованные люди, знающие несколько языков, смогут выбирать между кремлёвской лживой пропагандой и информацией на других языках. Это и пугает режим - снижение количества баранов.
ha12raz 03 апреля 2018 | 14:57
Запретят изучать латышский язык в школах Латвии на территории РФ ?
Или как обычно......неадекватно ?
dilevski1973 03 апреля 2018 | 14:58
Русский язык стал безперспективным. Латвия в этом не виновата.