Госдума призывает власти России занять более жесткую позицию в отношении Латвии

Там президент накануне подписал поправки к законам, которые переводят школы национальных меньшинств на латышский язык обучения. По словам вице-спикера Госдумы единоросса Петра Толстого, можно подумать об экономических санкциях в отношении Риги.

Завтра в Риге должна состояться акция протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения.