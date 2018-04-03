Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру

Об этом 44-летний спортсмен сообщил на специальной пресс конференции.

«Это мой последний сезон», – сказал 44-х летний спортсмен собравшимся журналистам, едва сдержав слезы. Уходит эпоха.

Трудно поверить, но Бьорндален дебютировал на Кубке мира в сезоне-1992/93-го годов. Сколько мишеней закрыл он с тех пор и сколько километров пробежал на лыжах, подсчитать невозможно. Но и достижений, которые вошли в историю не только биатлона, но и спорта в целом, Бьерндален покорил немало.

Норвежец принял участие в шести Олимпиадах и помимо восьми золотых наград взял четыре серебра и одну бронзу. Улле-Эйнар также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса. Который вручается за победу в общем зачете Кубка Мира. Бьерндалену принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Для сравнения – у нынешнего короля биатлона – Мартена Фуркада из Франции – их пока только 74.

В минувшем сезоне Бьерндален занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.