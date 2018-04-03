Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру
Об этом 44-летний спортсмен сообщил на специальной пресс конференции.
«Это мой последний сезон», – сказал 44-х летний спортсмен собравшимся журналистам, едва сдержав слезы. Уходит эпоха.
Трудно поверить, но Бьорндален дебютировал на Кубке мира в сезоне-1992/93-го годов. Сколько мишеней закрыл он с тех пор и сколько километров пробежал на лыжах, подсчитать невозможно. Но и достижений, которые вошли в историю не только биатлона, но и спорта в целом, Бьерндален покорил немало.
Норвежец принял участие в шести Олимпиадах и помимо восьми золотых наград взял четыре серебра и одну бронзу. Улле-Эйнар также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса. Который вручается за победу в общем зачете Кубка Мира. Бьерндалену принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Для сравнения – у нынешнего короля биатлона – Мартена Фуркада из Франции – их пока только 74.
В минувшем сезоне Бьерндален занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Комментарии3
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xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 14:17
Не выдержало сердце 6000 доз от астмы.
ukov 03 апреля 2018 | 14:26
xoxlbizombi:
Когда он приезжал на финиш весь в слюнях, было ясно что с астмой
у него всё по-честному;)
djuga 03 апреля 2018 | 14:32
xoxlbizombi: Не выдержало сердце 6000 доз от астмы.
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Поганый комментарий от поганого субъекта.
Это очевидно для любого нормального и адекватного человека, даже не болельщика.
А Бьорндаллен - живая легенда современного спорта. Таких как он - единицы за всю историю человечества.
Снимаю шляпу перед ним.