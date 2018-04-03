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14:09, 03 апреля 2018

Российские правозащитники вывезли из Чечни за год 114 гомосексуалов и членов их семей

Российские правозащитники вывезли из Чечни за год 114 гомосексуалов и членов их семей, которых преследовали власти республики. Об этом рассказал сегодня глава организации «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков. По его мнению, глава Чечни Рамзан Кадыров причастен к преследованию представителей секс-меньшинств.

Россию покинули 92 из 114 гомосексуалов и их близких, вывезенных правозащитниками. Почти половина из этого числа прошла пытки и избиения. К другим полиция приходила домой, угрожала задержанием. После чего эти люди уехали. Покинули Чечню, а затем страну и некоторые друзья задержанных, опасаясь что те под пытками назовут их имена. Но и за границей люди, которых преследовали дома, в том числе пытали и избивали в тюрьме в Аргуне, не чувствуют себя в безопасности. Им звонят родственники, требуют приехать обратно. Поясняя, что в случае отказа уже с ними расправятся силовики.

Подавляющее большинство гомосексуалов в Чечню возвращаться ни за что не хочет. Опасаясь тюрьмы, пыток, избиений и даже убийства. Один человек вернулся и был убит, рассказал сегодня глава правозащитной организации Российская ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков. По его словам за преследованием гомосексуалов в Чечне стоят высокопоставленные местные чиновники и силовики. И глава республики тоже имеет к этому прямое отношение.

Кочетков отметил, что в Чечне сейчас находятся в тюрьмах и больше 10-ти лесбиянок и женщин-трансгендеров. Причём их положение даже ещё тяжелее, чем гомосексуалов. Поскольку женщинам труднее бежать. Они под строжайшим контролем своих родственников. Журналистка «Новой газеты» – издания, которое первым написала о преследованиях секс-меньшинств в Чечне и убийстве нескольких геев Елена Милашина рассказала, что расследование этих преступлений не ведётся.

До сих пор неясна судьба пропавшего в августе прошлого года певца-гомосексуала Зелимхана Бакаева, задержанного чеченскими силовиками в Грозном. По словам Милашиной, глава Чечни мог бы прояснить ситуацию, но его вряд ли допросят по этому делу.

Комментарии

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nikitin43 03 апреля 2018 | 14:16

чечены массово покидают землю отцов , кадыров фактически устроил им вторую сталинскую депортацию .

nikitin43 03 апреля 2018 | 14:19

nikitin43: в германии из просящих убежища расеян ьольшинство чеченов это позор власти расеи устроившей из региона гестапо .

kissa_ 03 апреля 2018 | 14:25

nikitin43:

Чего то как то вяло за своих дырявых сопливишь - не досталось чеченского гомосексуала, что ли?

hysteria 03 апреля 2018 | 14:33

nikitin43: Этот пидараст Кочетков рад бы был весь мир приписать к пидарастам и лесбиянкам.
Его послушаешь, весь мир раскрашен в розово-голубой цвет.
Хаааааааааааа!
Пидарастическое лобби навязывает свой мир и свои инсинуации.
А журнашлюжки подхватвают весь этот бред с целью пиара и сенсации.


bosen48 03 апреля 2018 | 14:35

nikitin43: Дурак, это боевики, они ещё покажут свой звериный оскал. Принимайте, принимайте, только потом не плачьте.

donnarosadalvadores 03 апреля 2018 | 14:17

До боли жалко этих людей и вызывает удивление и ПОДОЗРЕНИЕ такая патологическая ненависть рамзанки к ним.... Латентный?

nikitin43 03 апреля 2018 | 14:22

donnarosadalvadores: дело не в геях , народишко хоть тушкой согласен слинять из дыры где неугодных расстреливают , в том числе и женщин , а их дома уничтожают .

lacosta1969 03 апреля 2018 | 14:17

В Чечне гомики и дня бы не прожили. Где бы они нашли половых партнёров. За одно похабное предложение их бы там зарэзали...

cipherman2 03 апреля 2018 | 14:18

Пидорасы в Чечне, это нонсенс!

java_php 03 апреля 2018 | 14:22

Скандал со Скрипалем нужно перебивать новым. Мордор пытает гомиков и комиков.Надо ещё про чукчей гомосексуальных написать. Вот это бомба.

antimalin 03 апреля 2018 | 14:29

Российские правозащитники вывезли из Чечни за год 114 гомосексуалов и членов их семей...
Россию покинули 92 из 114 гомосексуалов и их близких, вывезенных правозащитниками.
////////////

Гомосексуалы на самом деле, либо просто прикидывающиеся таковыми, чтобы выехать в ЕС в надежде получить там легальное убежище со всеми вытекающими из этого материальными выгодами.

advokat52 advokat 03 апреля 2018 | 14:32

Откуда они взялись ведь кадыров говорил что в чечне геев нет?

sg79g 03 апреля 2018 | 15:05

advokat52:
Их правозащитники покусали..

buzukin939 03 апреля 2018 | 14:32

Боевой чеченский пидарас-трансгендер в компании своих близких, сдриснувший из России в гейропу - да это туши свет! Еще чуток - и там гомосятины наберется на роту моджахедов, а там... Батальон, полк, дивизия - гейропа, равняйсь! Кру-гом! На четыре кости - становись!

Ну вот нахера вы, толерастики, их привечаете? Их место - в Сирии, под разрывами боевых частей Калибров. Зря штоле кривозащитники, прикладные проктологи, вывозят их на ту сторону? Пусть едут, пусть там воняют и там умирают. Скатертью дорога...

neitral_n 03 апреля 2018 | 14:34

Дак чо, в Чечне голубой рассадник был чо ли? Ведь не один, не два.. ! А-яй! Вот вам и Рамзан Ахматович! Как он это допустил? В мусульманской-то стране? Беда! А может разрешить людям сходить с ума. как они хотят, только без рекламы и с глухим осуждением, а, Рамзан Ахматович? Того глядишь и к нам лицом повернутся цивильные страны, законодательство РФ в Чечне заработает и все-таки приведут Геремеева на допрос в СК, как считаете?

dekadik 03 апреля 2018 | 14:43

Скоро пол Чечни станет голубой, лишь бы слинять за бугор от своих тиранов.

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