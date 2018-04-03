Российские правозащитники вывезли из Чечни за год 114 гомосексуалов и членов их семей, которых преследовали власти республики. Об этом рассказал сегодня глава организации «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков. По его мнению, глава Чечни Рамзан Кадыров причастен к преследованию представителей секс-меньшинств.

Россию покинули 92 из 114 гомосексуалов и их близких, вывезенных правозащитниками. Почти половина из этого числа прошла пытки и избиения. К другим полиция приходила домой, угрожала задержанием. После чего эти люди уехали. Покинули Чечню, а затем страну и некоторые друзья задержанных, опасаясь что те под пытками назовут их имена. Но и за границей люди, которых преследовали дома, в том числе пытали и избивали в тюрьме в Аргуне, не чувствуют себя в безопасности. Им звонят родственники, требуют приехать обратно. Поясняя, что в случае отказа уже с ними расправятся силовики.

Подавляющее большинство гомосексуалов в Чечню возвращаться ни за что не хочет. Опасаясь тюрьмы, пыток, избиений и даже убийства. Один человек вернулся и был убит, рассказал сегодня глава правозащитной организации Российская ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков. По его словам за преследованием гомосексуалов в Чечне стоят высокопоставленные местные чиновники и силовики. И глава республики тоже имеет к этому прямое отношение.

Кочетков отметил, что в Чечне сейчас находятся в тюрьмах и больше 10-ти лесбиянок и женщин-трансгендеров. Причём их положение даже ещё тяжелее, чем гомосексуалов. Поскольку женщинам труднее бежать. Они под строжайшим контролем своих родственников. Журналистка «Новой газеты» – издания, которое первым написала о преследованиях секс-меньшинств в Чечне и убийстве нескольких геев Елена Милашина рассказала, что расследование этих преступлений не ведётся.

До сих пор неясна судьба пропавшего в августе прошлого года певца-гомосексуала Зелимхана Бакаева, задержанного чеченскими силовиками в Грозном. По словам Милашиной, глава Чечни мог бы прояснить ситуацию, но его вряд ли допросят по этому делу.