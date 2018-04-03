Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове могло стать короткое замыкание

На данный момент, версия о неисправности электропроводки является ключевой.

Следователи выяснили, что высоковольтные кабели были проложены с нарушениями. Они проходил в межэтажном пространстве. Именно там могло произойти короткое замыкание. Кроме того провода с высоким напряжением тока проходили транзитом прямо через батутный центр. Пучок свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками. Об этом говорится в видеоролике Следственного комитета про визит в Кемерово главы ведомства Александра Бастрыкина. Он посетил сгоревшее здание в сопровождении следователей. Они рассказывали о ходе расследования и показали вероятное место возгорания.

О проводах над детской площадкой говорил во время судебного заседания и инструктор торгового центра Сергей Сочинский. Он предположил, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или просто «искра с потолка». В свою очередь, задержанные руководители «Зимней вишни» ранее выдвигали еще одну версию — о поджоге. Однако, подтверждений этому следствие пока не нашло.

Бастрыкину также рассказали, что люди не пытались выйти из кинозала. Они заперли дверь изнутри и ждали помощи.

Родственники погибших рассказывали, что просили пожарных спасти их близких и даже давали им послушать детей, звонивших из кинозала, но спасатели утверждали, что там никого нет.

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В рамках расследования арестованы семь человек.

После событий в Кемерове во многих российских торговых центрах и не только проводятся проверки. Об этом рапортовала в частности Генпрокуратура. Корреспонденты «Коммерсанта» пришли в московский ДК на Дубровке, в котором 15 лет назад террористы захватили заложников. Как оказалось, недавняя трагедия в «Зимней вишне» мало чему научила нынешних арендаторов ДК – это цирк «Аквамарин».