Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове могло стать короткое замыкание
На данный момент, версия о неисправности электропроводки является ключевой.
Следователи выяснили, что высоковольтные кабели были проложены с нарушениями. Они проходил в межэтажном пространстве. Именно там могло произойти короткое замыкание. Кроме того провода с высоким напряжением тока проходили транзитом прямо через батутный центр. Пучок свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками. Об этом говорится в видеоролике Следственного комитета про визит в Кемерово главы ведомства Александра Бастрыкина. Он посетил сгоревшее здание в сопровождении следователей. Они рассказывали о ходе расследования и показали вероятное место возгорания.
О проводах над детской площадкой говорил во время судебного заседания и инструктор торгового центра Сергей Сочинский. Он предположил, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или просто «искра с потолка». В свою очередь, задержанные руководители «Зимней вишни» ранее выдвигали еще одну версию — о поджоге. Однако, подтверждений этому следствие пока не нашло.
Бастрыкину также рассказали, что люди не пытались выйти из кинозала. Они заперли дверь изнутри и ждали помощи.
Родственники погибших рассказывали, что просили пожарных спасти их близких и даже давали им послушать детей, звонивших из кинозала, но спасатели утверждали, что там никого нет.
Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В рамках расследования арестованы семь человек.
После событий в Кемерове во многих российских торговых центрах и не только проводятся проверки. Об этом рапортовала в частности Генпрокуратура. Корреспонденты «Коммерсанта» пришли в московский ДК на Дубровке, в котором 15 лет назад террористы захватили заложников. Как оказалось, недавняя трагедия в «Зимней вишне» мало чему научила нынешних арендаторов ДК – это цирк «Аквамарин».
Комментарии9
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vezdehod 03 апреля 2018 | 14:09
"Короткое замыкание" протестует - Докажите?
kottigr1 03 апреля 2018 | 14:14
vezdehod: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Там как раз была сложена груда легковоспламеняющихся строительных материалов.
Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Кстати.. А что именно запитывалось с того "высоковольтного кабеля", который по мнению СК коротнул ?.. На видео видно, что всё электрооборудование и освещение в ТЦ исправно работало даже после начала пожара..
На видео так же видно, что огонь в кинозал проник снизу, через наклонную плоскость, где были установлены кресла для зрителей.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.
Надо смотреть арендаторов, которые находились под детской площадкой на третьем этаже и записи с камер именно третьего этажа.
tvitov66 03 апреля 2018 | 14:21
kottigr1: исходя из количества жертв и длительности пожара это было не короткое, а ДЛИННОЕ замыкание! Причем замкнуло в головах у 86% что сами добровольно проголосовали за эту власть, за что и получили талончики на бесплатное посещение тех кинозалов для своих собственных детей ...
vasyakirin 03 апреля 2018 | 14:31
tvitov66: провода с высоким напряжением тока
=)
это как?
tvitov66 03 апреля 2018 | 14:35
vasyakirin: ну не все у нас вЭликие юристы, как нацЛидер, в нашей сверхдержаве есть еще и гЭниальные инженеры!
avp235 03 апреля 2018 | 14:40
vasyakirin:
Все высоковольтные кабели кончаются на трансформаторной подстанции. Дальше они идти не могут. ТП преобразует высокое напряжение в промышленное (бытовое) напряжение 220/380 в, которое распределяется потребителям. Как могло следствие найти высокое напряжение там, где его быть не может?
alexander25101977 03 апреля 2018 | 14:37
Могло- не могла. Устроили тут "ромашку", панимашь. Вы следственный комитет или гадалка Аза - без пи@@@ды и глаза?
vilingrad 03 апреля 2018 | 14:40
Причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове могло стать... нападение марсиан. Версия #18. Как и все остальные, должна прикрыть простой вывод- путинская система не справляется и РФ ждут лихие времена.
tenisfun 03 апреля 2018 | 14:49
Я, как инженер-электрик с 40 летним стажем, торжественно заявляю: не может короткое замыкание привести к пожару, конечно, если не съэкономили на защите, или защита импортозамещённая! А гле проверки? Проверить защиту от короткого замыкания - дело 1 минуты!!!