Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области и вскоре возглавит региональный парламент

Решение приняли сегодня на совещании в местном избиркоме.

Тулеев получил вакантный мандат от другого депутата, который сложил свои полномочия, других кандидатур не было, сообщил изданию «Коммерсант» секретарь местной избирательной комиссии Михаил Пименов. По его словам, бывший губернатор Кемеровской области в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия» и сейчас в нем находится. По данным «Коммерсанта», на сессии Совета народных депутатов действующий спикер Алексей Синицын сложит свои полномочия. А вместо него парламент Кемеровской области возглавит Аман Тулеев.

1 апреля он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора по собственному желанию. Глава региона тогда сказал, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На место трагедии Тулеев не приехал. После отставки он сохранил звание «почетного губернатора», что позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться резиденцией.

Официально информацию о новом назначении Амана Тулеева пока не подтвердили. Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут осенью.