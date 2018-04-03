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14:04, 03 апреля 2018

Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области и вскоре возглавит региональный парламент

Решение приняли сегодня на совещании в местном избиркоме.

Тулеев получил вакантный мандат от другого депутата, который сложил свои полномочия, других кандидатур не было, сообщил изданию «Коммерсант» секретарь местной избирательной комиссии Михаил Пименов. По его словам, бывший губернатор Кемеровской области в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия» и сейчас в нем находится. По данным «Коммерсанта», на сессии Совета народных депутатов действующий спикер Алексей Синицын сложит свои полномочия. А вместо него парламент Кемеровской области возглавит Аман Тулеев.

1 апреля он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора по собственному желанию. Глава региона тогда сказал, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На место трагедии Тулеев не приехал. После отставки он сохранил звание «почетного губернатора», что позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться резиденцией.

Официально информацию о новом назначении Амана Тулеева пока не подтвердили. Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут осенью.

Комментарии

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odiniznas 03 апреля 2018 | 14:48

Раз есть теперь "почётный губернатор" и в скором будущем одновременно председатель кемеровского парламента, то почему бы не быть после 2024 года "почетному президенту" с одновременном занятием должности почётного председателя Госдумы и поста почётного премьера и т.д и т.п. Это ведь простым заурядным Президентом больше нельзя будет быть избранным, а Почётным самого себя назначить - да без проблем. Володин ради России поможет, а народ с ликованием примет.

dasergey 03 апреля 2018 | 14:49

достойный кандидат будет в 2024 для массовки

wasielna 03 апреля 2018 | 14:49

Жють.

mladek 03 апреля 2018 | 14:51

Надо же, как этот старый клоп присосался в власти, не оторвешь. К ногтю его!

ara_1 03 апреля 2018 | 14:51

ХАХАХАХА...

tadolg 03 апреля 2018 | 14:51

Хоть что-то, новозглавить надо. Желательно дающее защиту от уголовных преследований. И это " с таким грузом", как сам объективно подметил. С таким грузом только на скамью подсудимых.

bakero 03 апреля 2018 | 14:53

Верните этого Тулеева! https://youtu.be/9gn63ayQLu8?t=9m29s Бунтовщик хуже Navalny!﻿

(комментарий скрыт)

pusto1 03 апреля 2018 | 14:56

хан Аман

sedoi63 03 апреля 2018 | 14:56

Всегда был уверен, что эти твари так просто с властью не распрощаются? Будут сапеть, храпеть, пердеть и кровью кашлить, но от властного корыта не уйдут пока не подохнут?

apels 03 апреля 2018 | 15:00

Очередной плевок в граждан.

(комментарий скрыт)

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